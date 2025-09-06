Κλειστός ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» από τις 16:00 - Τι ώρα ξεκινάει η συγκέντρωση για τα Τέμπη

Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Συγκεκριμένα, ο σταθμός θα παραμείνει κλειστός καθώς έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση για την τραγωδία στα Τέμπη στις 19:00.

Η ημέρα της κινητοποίησης συμπίπτει με την ημέρα των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Η τόλμη μας να διεκδικήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα μας! Βγαίνουμε στους δρόμους! Ανοίγουμε ένα νέο δρόμο για την πραγματική ζωή, και όχι για τη θλιβερή και την ψεύτικη «πραγματικότητα» που μας επιβάλλουν την παρακμή, τη σήψη και το ψέμα», επεσήμανε σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Ζωή χωρίς ΟΞΥΓΟΝΟ !

Έκλεισε η δικογραφία των Τεμπών! Ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων, για εμάς, για εσάς, για την ελληνική κοινωνία, για την Αλήθεια, για τη Δικαιοσύνη…

ΕΤΣΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η ανάκριση για το έγκλημα Ελλάδα που συγκλόνισε την και μας κατέκαψε τα παιδιά… Αίφνης, χωρίς επιστημονικές απαντήσεις για την παρουσία του ξυλολίου, για τα αίτια πρόκλησης της πυρόσφαιρας, για όλα όσα ο ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ.

Χωρίς να μας απαντήσει 2,5 χρόνια μετά «τι έκαψε ζωντανά τα παιδιά μας;» και ΧΩΡΙΣ έρευνα για το παράνομο φορτίο!