Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη: Πάνω από 20 συλλήψεις και 30 προσαγωγές από την Αστυνομία

Με 23 συλλήψεις σε σύνολο 30 προσαγωγών ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση ενάντια στην κυβέρνηση που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος, ενώ υπήρξαν και μικρής έκτασης επεισόδια στο κέντρο της πρωτεύουσας αλλά και στα Εξάρχεια.



Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στους 23 συλληφθέντες ήταν και δύο ανήλικοί οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα. Το πλήθος που συγκεντρώθηκε και ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού σύμφωνα με τη ΓΑΔΑ, ξεπέρασε τα 5.500 άτομα.

Μετά το τέλος της συγκέντρωσης ακολούθησαν μικρής έντασης επεισόδια γύρω από την πλατεία Συντάγματος, ενώ και για περίπου μιάμιση ώρα υπήρχαν σποραδικές επιθέσεις στις δυνάμεις των ΜΑΤ και της ΔΡΑΣΗ στα Εξάρχεια.

Στη Θεσσαλονίκη, τέλος, πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικές δυνάμεις συνολικά 17 προσαγωγές εκ των οποίων οι τέσσερις μετατράπηκαν σε συλλήψεις και θα οδηγηθούν με την αυτόφωρη διαδικασία.