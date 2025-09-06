Kids Wallet: Το ψηφιακό «πορτοφόλι» ως ασπίδα για τα παιδιά - 14.806 αποβολές για χρήση κινητού

Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων για την προστασία και ενδυνάμωση της νέας γενιάς παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στην 89η ΔΕΘ. Η εφαρμογή Kids Wallet αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση του εθισμού των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με βασικό στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών.



Στην σχετική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, παρευρέθηκαν και μίλησαν η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος.



Τονίστηκε η ανάγκη οι τεχνολογικές λύσεις να συνδυάζονται με εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, ενημερωτικές δράσεις και υποστηρικτικές δομές, ώστε να διασφαλίζεται η συνολική αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.



Το Kids Wallet ως ασπίδα απέναντι σε κινδύνους

Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε την κρισιμότητα του ζητήματος του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ανεξέλεγκτη έκθεση στις οθόνες οδηγεί σε απώλεια ύπνου, επιβράδυνση των γνωσιακών δεξιοτήτων, ψυχολογικά προβλήματα. Αξιοποιούμε την τεχνολογία ως ασπίδα απέναντι στους κινδύνους που ενέχει η ίδια η εξέλιξή της. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέδειξε σε διεθνές επίπεδο την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του αλγοριθμικού εθισμού. Σχεδιάσαμε μια συνεκτική Εθνική Στρατηγική, υλοποιήσαμε το Kids Wallet, που ενσωματώνει δυνατότητες γονικού ελέγχου και επαλήθευσης ηλικίας, προκειμένου να στηρίξουμε τους γονείς στη θέσπιση ορίων. Με βάση αυτές τις δυνατότητες, το Kids Wallet, σε συνδυασμό με το Gov.gr Wallet, αποτελούν τα βασικά εργαλεία των πρωτοβουλιών μας για την αποτροπή πρόσβασης ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης, αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια».



Επιπλέον, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπογράμμισε ότι το Kids Wallet «άνοιξε τον δρόμο και σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί πλέον εργαλείο επιβεβαίωσης ηλικίας, ενώ εταιρείες-κολοσσοί όπως η Meta στηρίζουν ενεργά τις ελληνικές θέσεις».



Στο επίκεντρο η ανάγκη συντεταγμένης προστασίας της ψυχικής ισορροπίας

Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι «Ζούμε ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας στον ψηφιακό κόσμο και ειδικότερα τα παιδιά όπου αντλούν γνώση, διασκέδαση, επικοινωνία. Ταυτόχρονα όμως το διαδίκτυο δημιουργεί αποδεδειγμένα τεράστιους κινδύνους όπως τον εθισμό, τον εκφοβισμό ή την παραπληροφόρηση. Η κυβέρνηση μας έβαλε στη δημόσια συζήτηση και στο κέντρο των πολιτικών την ανάγκη συντεταγμένης προστασίας της ψυχικής ισορροπίας των παιδιών, μέσω της ευαισθητοποίησης, της σωστής εκπαίδευσης και της χρήσης των κατάλληλων εργαλείων».



Στη συνέχεια, η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στην επιτυχία του μέτρου για την απαγόρευση χρήσης κινητού στα σχολεία, δίνοντας και τα στοιχεία: «Από Σεπτέμβριο 2024 έως Μάιο 2025, 14.806 αποβολές για το χρήση κινητών στο σχολείο». Η ίδια εξέφρασε την ελπίδα για ακόμη μεγαλύτερη συμμόρφωση φέτος, υπογραμμίζοντας ότι «έστω κι αν ήταν μία μονόωρη αποβολή, σίγουρα είναι κάτι που έδωσε το στίγμα, ότι όταν είσαι στο σχολείο το κινητό μένει στην τσέπη, στον σάκο, στο σπίτι». Καταλήγοντας, επεσήμανε τη σημασία του μέτρου «τόσο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στο κομμάτι της διάσπασης προσοχής που μας προβληματίζει, όσο και για την αποχή τους από την οθόνη, που τους αφήνει να δημιουργούν και τους αποτρέπει και από πράγματα που συχνά είναι ανεξέλεγκτα».



Ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, δήλωσε ότι «με τις δράσεις αυτές διασφαλίζεται η παροχή δωρεάν, ποιοτικών και εξατομικευμένων υπηρεσιών, που θα καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες γονέων, παιδιών και εφήβων, προστατεύοντας την ψυχική τους υγεία από τις σύγχρονες ψηφιακές προκλήσεις». Ενημέρωσε επίσης για τις παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων και το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, όπως η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, οι συνεδρίες εξ αποστάσεως μέσω της γραμμής 10306 και η ίδρυση Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας το 2025.