Μαρινάκης για τους διαλόγους Καμμένου: «Η καλύτερη διαφήμιση για το rebranding Τσίπρα»

«Όλο αυτό που γίνεται από χθες το βράδυ, πολιτικά θα πω, ότι είναι ο ορισμός του rebranding, είναι η καλύτερη διαφήμιση του rebranding τα όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες» είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν αναφέρομαι στον κ. Καμμένο που δεν ήταν κυβερνήτης. Κάποιος τον επέλεξε ως συγκυβερνήτη όπως και πολλούς άλλους» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο έσπευσε να τονίσει πως δεν υπάρχει καμία αγωνία για την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη.

«Το δικό μας άγχος είναι το εάν θα είμαστε συνεπείς στις εξαγγελίες μας και εάν θα κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Ο πήχης για εμάς δεν είναι κανένας πρώην πρωθυπουργός και κανένας πρώην υπουργός» συμπλήρωσε.

Σημειώνεται πως στις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχει διάλογος του φερόμενου αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη με τον Πάνο Καμμένο με αντικείμενο το πως θα προωθηθεί συγκεκριμένος ιεράρχης για τη Μητρόπολη Κυδωνίας.

Ο κ. Καμμένος δεν αρνήθηκε ότι μίλησε με το συγκεκριμένο πρόσωπο, υποστήριξε, ωστόσο πως ούτε μίλησε με τον ιεράρχη, ούτε έδωσε κάποια βοήθεια για αυτό που του ζήτησε.