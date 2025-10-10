Πάνος Καμμένος, η επιστροφή: Σκέφτεται νέο κόμμα με αρχηγό τη σύζυγό του – «Θα συζητούσα με Τσίπρα»

Την πρώτη του συνέντευξη μετά από χρόνια απουσίας από την ενεργή πολιτική παραχώρησε ο Πάνος Καμμένος, κατά την οποία αποκάλυψε τα επόμενα πολιτικά του σχέδια.

Ειδικότερα, ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ, μιλώντας στην εκπομπή «Αυτοψία» του Alpha και στον Αντώνη Σρόιτερ, αποκάλυψε πως στις επόμενες εκλογές μπορεί να είναι κι εκείνος παρών, μέσω της... συζύγου του.

Στην ερώτηση τι θα έλεγε για ένα νέο κόμμα που δεν θα είχε εκείνον μπροστάρη, αλλά τη σύζυγό του, Έλενα Τζούλη, ο Πάνος Καμμένος απάντησε ότι το σκέφτεται και πρόσθεσε ότι το σκέφτεται και η κυρία Τζούλη. «Δεν θα της το απαγορεύσω ποτέ να το κάνει αυτό, θεωρώ ότι έχει τα φόντα. Ναι, το σκέφτεται».

Βέβαια, ο Πάνος Καμμένος δεν παρέλειψε να δηλώσει «παρών» στο νέο κόμμα που φαίνεται ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα ερωτώμενος για το τι θα έκανε αν ο κ. Τσίπρας επικοινωνούσε μαζί του και του έλεγε ότι τον θέλει μαζί του στο νέο του εγχείρημα, ο άλλοτε κυβερνητικός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «εγώ θα συζητούσα μαζί του».

Ο πρώην υπουργός Άμυνας και πρόεδρος της ΑΝΕΛ, απάντησε και για το ζήτημα που τον έφερε πρόσφατα στη δημοσιότητα και αφορά την υπόθεση «μεσολάβησης» προκειμένου συγκεκριμένος ιερωμένος να εκλεγεί μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου. Όπως ανέφερε, «όταν σε παίρνει ένας τρελός και σου λέει ότι έχει έναν παπά που τον στηρίζει ο Τραμπ και ότι θα πρέπει να γίνει δεσπότης και να μιλήσω εγώ στην Κίμπερλι, για να τον αποφύγω του λέω ότι την έχω δίπλα μου».