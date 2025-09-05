Πάνος Καμμένος για τα ηχητικά με την «κρητική μαφία»: «Ένας τρελός ήταν κι εγώ τον τρόλαρα»

«Τρέλα» προσπαθεί να πουλήσει ο Πάνος Καμμένος αναφορικά με τους διαλόγους που έχουν βγει στο «φως» με τον «εγκέφαλο» της μαφίας στην Κρήτη, ο οποίος του ζητούσε να μεσολαβήσει για να εκλεγεί ως Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ.

Συγκεκριμένα, μετά την ανάρτησή του, στην οποία άφηνε να εννοηθεί ότι ξεκινά «πόλεμος» με όλους όσοι τον αναμειγνύουν στην υπόθεση της κρητικής μαφίας, ο Πάνος Καμμένος μίλησε και στο Action 24 για την υπόθεση.

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση και ισχυρίστηκε πως... τρόλαρε τον «τρελό» συνομιλητή του.

«Ένας τρελός με πήρε τηλέφωνο και εγώ τον τρόλαρα, τι να του πω; Φαίνεται ξεκάθαρα ότι θέλω να τον αποφύγω. Τα θυμάμαι αυτά, ένας τρελός ήταν που εγώ τον τρόλαρα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάνος Καμμένος, απαντώντας στην ερώτηση του Action 24.

«Επιχειρούν δολοφονία του χαρακτήρα μου»

Την ίδια απάντηση έδωσε ο Πάνος Καμμένος και σε ερώτηση του τηλεοπτικού σταθμού Open, όπου ανέφερε πως: «Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι την ημέρα. Πώς να πάρω στα σοβαρά κάποιον, που πιστεύει ότι μπορεί να μεσολαβήσει ο Τραμπ για να γίνει μητροπολίτης ένας αρχιμανδρίτης. Αυτά είναι γελοιότητες. Πλάκα του έκανα προφανώς!».

Στη συνέχεια ο υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση Τσίπρα έκανε λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα». «Δεν θυμάμαι, αν υπάρχουν και άλλες συνομιλίες μου. Γιατί άραγε διαρρέουν επιλεκτικά από μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, μόνο δικούς μου διαλόγους; Επιχειρούν δολοφονία του χαρακτήρα μου. Φοβούνται μήπως επιστρέψω».

Συμπλήρωσε μάλιστα πως αν οι αντίπαλοί του συνεχίσουν τέτοιες πρακτικές, εκείνος θα κατέβει εκ νέου στην πολιτική.

Όλα αυτά ενώ έχει δει στο φως της δημοσιότητας και άλλο ηχητικό όπου ο Πάνος Καμμένος και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος στην Κρήτη κλείνουν ραντεβού για να τα πουν από κοντά αναφορικά με την εκλογή του Μητρπολίτη ενώ ο πρώην υπουργός ισχυριζόταν πως έδωσε το όνομα του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ στο επιτελείο Τραμπ για να «τακτοποιήσουν» την υπόθεση.