Κρήτη: 14 προφυλακίσεις για την εγκληματική οργάνωση – Στο επίκεντρο ο Επίσκοπος και τα ροζ βίντεο

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της «κρητικής μαφίας», με 14 από τους 33 κατηγορούμενους να κρίνονται προφυλακιστέοι έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεκίνησε στις 09:00 το πρωί της Παρασκευής (5/9) και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται πλέον δύο αδέλφια επιχειρηματίες, φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος στα Χανιά , οι οποίοι, αν και αρχικά αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, είδαν νέο ένταλμα σύλληψης να εκδίδεται εναντίον τους. Η απολογία τους αναμένεται την Τρίτη 9/9.

«Κατάρρευση» της υπόθεσης βλέπει η υπεράσπιση

Με το πέρας των απολογιών, δύο από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων έκαναν λόγο για ένα «επικοινωνιακό σόου» που «τελειώνει σήμερα», δηλώνοντας βέβαιοι ότι η υπόθεση – τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πρώτη δικογραφία – θα καταρρεύσει.

Ο Επίσκοπος στο προσκήνιο – «Με εκβίαζαν με ροζ βίντεο»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και γύρω από τον Επίσκοπο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Ο ίδιος «έσπασε» τη σιωπή του, δηλώνοντας πως βίωνε καθημερινά έναν εφιάλτη, εξαιτίας εκβιασμών με ροζ βίντεο από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο Επίσκοπος φέρεται να υπέγραψε έγγραφο που επέτρεψε τη μεταβίβαση εκκλησιαστικής περιουσίας 1,5 εκατ. ευρώ στα δύο αδέλφια-επιχειρηματίες.

«Μου έκαναν μαρτυρική τη ζωή. Δεν έχω καν κληθεί ακόμη να καταθέσω, αλλά όταν έρθει η ώρα, θα πάω», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο MEGA.

Η Μονή Τζαγκαρόλων και το… χαμένο τοπογραφικό

Στο επίκεντρο της υπόθεσης και η έκταση 175 στρεμμάτων που φέρεται να καταπατήθηκε από τα δύο αδέλφια, έκταση που ανήκε στην Ιερά Μονή Τζαγκαρόλων.



Το «κλειδί» ήταν μια βεβαίωση του 2017 – με την υπογραφή του ίδιου του Επισκόπου – που «απαλλάσσει» την περιοχή από την εκκλησιαστική ιδιοκτησία. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι υποχρεώθηκε να την υπογράψει μετά από πιέσεις και απειλές.

«Είναι γελοία η βεβαίωση. Δεν ήμουν καν ηγούμενος τότε. Ήταν μια ξερολιθιά, ένα βουνό – όχι εκκλησιαστική περιουσία», ανέφερε.

Κατηγορείται για συνεργασία με τη μαφία – Αρνείται τα πάντα

Η δικογραφία τον φέρει να έχει δώσει ακόμα και εντολές για ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς. Σε μία συνομιλία-φωτιά, μέλος της οργάνωσης λέει: «Έχουμε 12 βίντεο που θα τραβάς τα μαλλιά σου. Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να κάνουμε».

Ο Επίσκοπος απαντά: «Αυτό είναι ψέμα. Δεν έδωσα ποτέ τέτοια εντολή. Ούτε για ροζ βίντεο γνωρίζω, ούτε μου έδειξαν κάτι».

Κατά τον ίδιο, οι πραγματικές απειλές ήρθαν όταν ξεκίνησε διαδικασία αγωγής: «Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι δεν θα προλάβω να την ολοκληρώσω. Και πράγματι δεν πρόλαβα, δεν υπήρχαν τοπογραφικά».

«Δεν φέρω ευθύνη για δεκαετίες καταπατήσεων»

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως δεν φέρει ευθύνη για όσα συνέβησαν επί δεκαετίες πριν από τη δική του θητεία.

«Πώς να κάνεις αγωγή χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας; Όλη η περιοχή είναι γεμάτη καταπατητές. Εγώ φταίω για όλους αυτούς; Εγώ έδωσα χαρτί;»



Η Δικαιοσύνη συνεχίζει την εις βάθος έρευνα, την ώρα που η υπόθεση παίρνει διαστάσεις σκανδάλου, με διασυνδέσεις σε εκκλησιαστικούς κύκλους, επιχειρηματικά συμφέροντα και οργανωμένο έγκλημα.