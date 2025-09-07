Αιματηρό επεισόδιο στα Χανιά: Άγνωστοι εισέβαλαν σε σπίτι, μαχαίρωσαν 2 άτομα και τράπηκαν σε φυγή

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 07/09, σε διαμέρισμα στα Χανιά.

Το αιματηρό επεισόδιο έλαβε χώρα σε πολυκατοικία που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ζυμβρακάκηδων και Γρηγορίου Ε΄ στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν σε δύο άτομα τα οποία βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι τους, τους μαχαίρωσαν με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Τα θύματα, είναι αλλοδαποί και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, φέροντας εκτεταμένα τραύματα.



Από την πλευρά της, η αστυνομία ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των ατόμων, του οποίου ο αριθμός είναι άγνωστος, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια πίσω από την επίθεση.