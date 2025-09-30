Τροχαίο Μπισμπίκη: Ποιος πληρώνει τις ζημιές και τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Από ποιους τελικά θα αποζημιώθούν όσων τα αυτοκίνητα έπαθαν ζημιές σε τροχαίο με εγκατάλειψη οχήματος;

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Βασίλης Μπισμπίκης βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές συνέπειες μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη, όπου το όχημά του προσέκρουσε σε σειρά σταθμευμένων αυτοκινήτων. Το περιστατικό πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς ο ίδιος εγκατέλειψε το σημείο, γεγονός που προκάλεσε την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του για μη συμμόρφωση οδηγού.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Φυλάκιση και μέχρι 3000 ευρώ πρόστιμο προβλέπει ο ΚΟΚ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η εγκατάλειψη τροχαίου αποτελεί ποινικό αδίκημα, ακόμη κι αν αφορά αποκλειστικά υλικές ζημιές χωρίς τραυματισμούς. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και έναν μήνα ή χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τις 3.000 ευρώ. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, όπως όταν προκαλείται σωματική βλάβη ή θάνατος, οι κυρώσεις είναι σαφώς βαρύτερες, φτάνοντας σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αφαίρεση της άδειας οδήγησης έως έξι μήνες.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις σε τροχαίο με εγκατάλειψη

Στο συγκεκριμένο περιστατικό, επειδή τα αυτοκίνητα που υπέστησαν ζημιές ήταν σταθμευμένα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, η ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οδηγού καλείται να καλύψει τις υλικές ζημιές. Το επικουρικό κεφάλαιο, που έχει συσταθεί για περιπτώσεις ανασφάλιστων ή άγνωστων οχημάτων, αποζημιώνει αποκλειστικά σωματικές βλάβες ή θανάτους, όχι όμως φθορές στην περιουσία. Αυτό σημαίνει ότι αν ο υπαίτιος οδηγός δεν είχε εμφανιστεί, οι παθόντες δεν θα είχαν τη δυνατότητα να αποζημιωθούν για τις υλικές ζημιές τους.Ωστόσο, εφόσον ο οδηγός κατηγορηθεί για κακούργημα, τότε η ασφαλιστική εταιρεία έχει το δικαίωμα να στραφεί εναντίον του και να απαιτήσει την πλήρη επιστροφή του ποσού που θα καταβάλει στους τρίτους. Με άλλα λόγια, οι ζημιές μπορεί να καλυφθούν αρχικά από την ασφαλιστική, αλλά το βάρος να μεταφερθεί τελικά στον ίδιο τον οδηγό.

Τι υποχρεούται να κάνει ο οδηγός μετά από ατύχημα

Το άρθρο 43 του ΚΟΚ είναι ξεκάθαρο: Ο οδηγός που εμπλέκεται σε ατύχημα έχει υποχρέωση να σταματήσει αμέσως στο σημείο, να λάβει μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας και να παράσχει τα στοιχεία του στους ζημιωθέντες ή στις αρμόδιες αρχές. Σε περίπτωση τραυματισμού, οφείλει να βοηθήσει τα θύματα και να ειδοποιήσει την αστυνομία. Η παράλειψη αυτών των ενεργειών συνιστά εγκατάλειψη και επισύρει αυστηρές ποινές.

Η θέση της υπεράσπισης

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του κ. Μπισμπίκη, Μίλτο Ζησίδη, ο ηθοποιός επικοινώνησε λίγες ώρες μετά το συμβάν με την ασφαλιστική του εταιρεία, ξεκινώντας ήδη τη διαδικασία αποζημίωσης των ιδιοκτητών των οχημάτων. Ωστόσο, η ποινική διάσταση της υπόθεσης παραμένει ανοιχτή και θα εξεταστεί από τις δικαστικές αρχές.