Δανάη Παππά: «Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη για έναν νέο έρωτα, αν έρθει θα είμαι πολύ επιφυλακτική»

Η Δανάη Παππά ήταν καλεσμένη στο “Happy day” και μίλησε για την προσωπική της ζωή και το ενδεχόμενο να κάνει το επόμενο βήμα και να είναι με έναν άλλο άνθρωπο. «Σίγουρα ο χωρισμός μου θα μπορούσε να είχε γίνει αλλιώς, έγινε όπως έγινε, τώρα πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη για έναν νέο έρωτα! Νομίζω ότι τα πράγματα είναι περίεργα. Δεν θέλω κάτι αυτή τη στιγμή ή δεν το σκέφτομαι. Αν έρθει, θα είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική, όπως είμαι με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου πια. Αλλά κάπως μου αρέσει αυτό το πράγμα.

«Δεν ήμουν ο εαυτός μου»

Είμαι λίγο πιο επιφυλακτική, προσέχω λίγο παραπάνω, αλλά προσπαθώ πάρα πολύ έντονα να είμαι ο εαυτός μου. Οπότε, ό,τι θέλω θα το πω, πάντα με ευγένεια και με καλό τρόπο, όχι απότομα, αλλά προσπαθώ να είμαι όσο πιο πολύ μπορώ ο εαυτός μου, γιατί νιώθω ότι πολύ καιρό δεν ήμουν.

Είτε μπορεί να ‘σαι σε κάποια συνέντευξη, γιατί είναι πολύ αγχωτικό να βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο πλατό με τα φώτα, με κάποιον απέναντί σου να σου μιλάει και να προσπαθεί να μάθει για σένα περισσότερα πράγματα. Θέλω ακόμα και εκεί να μην έχω αυτή την παγωμάρα. Να είμαι όσο πιο πολύ μπορώ ο εαυτός μου, για να νιώθω και γω καλύτερα. Να μπαίνω στο αυτοκίνητο φεύγοντας από δω και να λέω “εντάξει, ήμουνα εγώ, δεν ήταν κάποιος άλλος”.

Βλέποντας τα πράγματα πίσω, δεν είναι ότι δεν ήμουν εγώ, είναι σαν μην ήθελα τόσο πολύ να φανεί ο εαυτός μου. Έχω αλλάξει πια. Να φταίει ότι μεγαλώνω, δεν ξέρω!»