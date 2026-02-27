Δανάη Παππά: «Με έπαιρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν αν ζω ή πόσο καιρό έχω ακόμα, ήταν τρομακτικό»

Η Δανάη Παππά μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day» για όλα όσα κατά καιρούς έχει διαβάσει να γράφονται για εκείνη και παραδέχτηκε πως αυτό το πράγμα την ενοχλούσε ώσπου αποφάσισε να σταματήσει να ασχολείται και ηρέμησε.

«Υπήρχε μία περίοδος, στην οποία με ενοχλούσαν πάρα πολύ τα σχόλια γενικότερα και το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να έχει άποψη για σένα, οπότε, από ένα σημείο και μετά, επειδή με ενοχλούσαν πάρα πολύ κάποια πράγματα που διάβαζα, σταμάτησα να διαβάζω και τώρα δεν έχω ιδέα τι γίνεται».

«Μην παίζετε με την υγεία μου»

Η νεαρή ηθοποιός όμως έδειξε ενοχλημένη όταν πρόσφατα δημοσιεύματα έγραψαν πως αντιμετωπίζει ένα σοβαρό θέμα υγείας και στη συνέχεια οι δημοσιογράφοι την καλούσαν για να μάθουν πόσος χρόνος ζωής της έχει απομείνει! «Δεν θέλω καθόλου να το συζητήσω αυτό για την υγεία μου. Δηλαδή μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε για εμένα.

Θα δεχτώ να μου φορτώσετε οποιαδήποτε σχέση, οποιοδήποτε τσακωμό, οτιδήποτε, με την υγεία μου, πραγματικά, το ζητάω σαν χάρη, δεν θέλω να παίζει κανένας και με κανενός την υγεία, έτσι; Όχι μόνο τη δική μου. Απλά επειδή συνέβη και με πήραν πάρα πολλά τηλέφωνα, ήταν πολύ τρομακτικό το ότι με έπαιρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν αν ζω ή πόσο καιρό έχω ακόμα. Δηλαδή κάπου ώπα».