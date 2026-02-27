Ήρα Κατσούδα: Η stand up comedian κάνει «Όμορφες σκέψεις» και τις μοιράζεται μαζί μας

Πού πάει το μυαλό όταν το αφήνεις να τρέξει; Από πότε χρονολογείται το slut-shaming; Τι κάνει το ψάρεμα να είναι το πιο συναρπαστικό χόμπι του κόσμου; Τι θα σκεφτούν για μας οι εξωγήινοι αν μας επισκεφτούν; Γιατί είναι τόσο αντιφατικές οι ανθρώπινες σχέσεις; Η Ήρα Κατσούδα κάνει «Όμορφες σκέψεις» και σας δίνει όλες τις απαντήσεις στη νέα της stand up comedy παράσταση που ανεβαίνει στο Θέατρο «Olvio».

«Οι Όμορφες σκέψεις είναι ταυτόχρονα η πιο ώριμη και η πιο ανώριμη δουλειά μου», δηλώνει η ίδια περήφανα και παραδέχεται πως αν και η ομορφιά είναι κάτι το υποκειμενικό, οι σκέψεις που ξετυλίγει στην παράσταση είναι πανέμορφες και είναι αυτές που την κάνουν να μπορεί να επιβιώσει μέσα στην άχαρη πραγματικότητα που ζούμε γύρω μας.

Who is who

Η Ήρα Κατσούδα σπούδασε Οικονομικά (Α.Π.Θ.), κλασική μουσική, χορό και υποκριτική. Ασχολείται επαγγελματικά µε το stand up comedy, με συνεχείς παραστάσεις στην Αθήνα, σε πόλεις της περιφέρειας αλλά και στην Ευρώπη. Tο 2017 παρουσίασε την πρώτη σόλο της παράσταση με τίτλο «Xωρίς γλουτένη», ενώ το 2019 ανέβασε το «Για γυναίκα, καλή είναι». Τον Οκτώβριο του 2022 έβγαλε την 3η της σόλο παράσταση, το «Μίνιμαλ» η οποία έκλεισε τον κύκλο της μετά από δύο γεμάτες σεζόν στην Αθήνα, με μια επιτυχημένη πανελλαδική, αλλά και δύο Ευρωπαϊκές περιοδείες.

Η ηθοποιός έχει κεντρικό ρόλο στη νέα αυτοσχεδιαστική εκπομπή της ΕΡΤ1 «Εκτός Σχεδίου». Έχει παρουσιάσει την Τελετή Έναρξης του 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (2018), τελετές απονομής βραβείων ΕΒΓΕ, έχει διατελέσει παρουσιάστρια σε TEDx, αλλά και σε πολλές άλλες διοργανώσεις. Συμπαρουσίασε την εκπομπή «Το Δίκτυο» που προβλήθηκε από την ΕΡΤ2. Είναι παρουσιάστρια της σειράς ντοκιμαντέρ «45 μάστοροι 60 μαθητάδες» στην ΕΡΤ.

Παράλληλα είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας της εβδομαδιαίας κωμικής εκπομπής «Ανασκόπηση» του Press Project. Είναι η δημιουργός του Podcast που συνδυάζει κωμωδία και αναπηρία “ΜΠΡΑΗΤ ΣΑΗΝΤ”, αλλά και του podcast «Μίνιμαλ - The Podcast Game Show», το πρώτο τηλεπαιχνίδι χωρίς εικόνα με καλεσμένους και μη πλούσια δώρα. Είναι από τους διοργανωτές του Φεστιβάλ Κωμωδίας Θεσσαλονίκης. Έχει γράψει το θεατρικό έργο «Ο Γάμος», ενώ έχει εργαστεί για χρόνια στον χώρο της διαφήμισης ως Copywriter.