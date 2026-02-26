Ο Μικρούτσικος… έδωσε στεγνά τη Μενεγάκη: «Όταν ο έρωτάς της ήταν κρυφός, τους κάλυπτα στο σπίτι μου»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έκανε μια μεγάλη αποκάλυψη για την προσωπική ζωή της Ελένης Μενεγάκη. Δίχως να κατονομάσει ποια σχέση ήταν, παραδέχτηκε στο podcast «AnesTea» πως της έκανε πλάτες την περίοδο που έβγαινε με κάποιον, ώστε να μπορεί να βλέπει τον αγαπημένο της.

«Όταν ο έρωτάς της ήταν κρυφός, στο σπίτι μου τους κάλυπτα. Ταξίδι στην Ιταλία πήγαινα, με τον καλό της από το ένα πεζοδρόμιο κι αυτή από το άλλο, για να καλύπτω. Έχω κάνει όλη τη… λάντζα στην Ελένη. Και την εκπομπή της ως έγκυος και κάλυψη και διάφορα άλλα πράγματα. Άρα, όταν μιλάω, δεν μιλάω στο βρόντο. Η σχέση αυτή της Ελένης νομιμοποιήθηκε μετά, αλλά τότε ήταν κρυφή».

«Η Ρούλα ήταν διαόλου κάλτσα»

Ο Μικρούτσικος έπλεξε και το εγκώμιο της Ρούλας Κορομηλά που από το πουθενά δημιούργησε την πρωινή ψυχαγωγική ζώνη και την έκανε να σαρώνει σε τηλεθέαση. «Η Ρούλα ήταν διαόλου κάλτσα. Η Ρούλα έστησε το πρωινό, είναι δική της ιδέα, όσο κι αν τι πάει να πει ιδέα να έχω αστρολογία, να έχω μαγειρική…

Ο τρόπος που το συνέθεσε με συνεντεύξεις, με ρεπορτάζ, με μαγειρική, με μόδα, ο τρόπος που το συνέπλεξε όλο αυτό το πράγμα και το μετέτρεψε και σε διάφορα σόου, την κάνουν τη σημαντικότερη σε αυτή την ιστορία του ανοίγω δρόμο, κάνω, δείχνω».