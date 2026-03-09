Ελένη Μενεγάκη: Την πήρε και τη σήκωσε - Το άλμπουμ των διακοπών της στην Ιρλανδία

Η Ελένη Μενεγάκη «πετάχτηκε» μέχρι την Ιρλανδία για να κάνει μίνι διακοπές και πέτυχε πολύ αέρα αλλά και την εορταστική ατμόσφαιρα για τη γιορτή του Αγίου Πατρικίου (17 Μαρτίου), του προστάτη της χώρας, οπότε βίωσε για τα καλά τα έθιμα.

Κάθε χρόνο τιμάται η επέτειος του θανάτου του Αγίου Πατρικίου, ο οποίος έφερε τον Χριστιανισμό στην Ιρλανδία. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους, πραγματοποιούνται παρελάσεις, παντού επικρατεί το πράσινο χρώμα, τριφύλλια, ακούγεται παραδοσιακή ιρλανδική μουσική και όλοι τρώνε και πίνουν.

Να με παίρνανε τα κύματα

Η Μενεγάκη απόλαυσε στο φουλ τα έθιμα των Ιρλανδών και αφού ήπιε, έφαγε και γλέντησε με τη χαρά της είπε να χαλαρώσει λίγο στην επιβλητική φύση του νησιού! Αυτό -όπως αποδείχτηκε- δεν ήταν και τόσο καλή ιδέα, καθώς όταν πήγε να δει από κοντά τους υπέροχους γκρεμούς και τα πελώρια κύματα που σκάνε πάνω τους, έπεσε σε κακοκαιρία με ισχυρούς ανέμους.

Τουλάχιστον όμως έβγαλε υπέροχες φωτογραφίες και μας τις έδειξε στο Instagram κι εμείς γίναμε πράσινοι από τη ζήλια μας, σαν τα… αξεσουάρ του Αγίου Πατρικίου!