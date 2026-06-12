Ελένη Μενεγάκη: Χορεύει στη μέση του δρόμου και σταματά την κυκλοφορία

Η Ελένη Μενεγάκη είπε να υποδεχτεί το καλοκαίρι (έστω και μια φθινοπωρινή του μέρα με βροχές) μες στη μέση του δρόμου φορώντας ένα πολύχρωμο φόρεμα και να κάνει τσαχπινιές κάνοντας περαστικούς και οδηγούς να σταματούν για να τη χαζέψουν.

«Καλοκαιρινά χρώματα. Θετική ενέργεια», έγραψε στη σελίδα της στο Instagram και μας έδειξε σε πόση αεράτη διάθεση βρίσκεται αφού το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη της εποχή και ήδη κάνει όνειρα για τις διακοπές της.