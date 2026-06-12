LIFE Ελένη Μενεγάκη Showbiz

Ελένη Μενεγάκη: Χορεύει στη μέση του δρόμου και σταματά την κυκλοφορία

Δεν βλέπεις συχνά την παρουσιάστρια να ποζάρει στην άσφαλτο, οπότε απλώς κάθεσαι και τη χαζεύεις!

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Η Ελένη Μενεγάκη είπε να υποδεχτεί το καλοκαίρι (έστω και μια φθινοπωρινή του μέρα με βροχές) μες στη μέση του δρόμου φορώντας ένα πολύχρωμο φόρεμα και να κάνει τσαχπινιές κάνοντας περαστικούς και οδηγούς να σταματούν για να τη χαζέψουν.

«Καλοκαιρινά χρώματα. Θετική ενέργεια», έγραψε στη σελίδα της στο Instagram και μας έδειξε σε πόση αεράτη διάθεση βρίσκεται αφού το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη της εποχή και ήδη κάνει όνειρα για τις διακοπές της.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Ελένη Μενεγάκη Showbiz

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader