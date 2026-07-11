Η Ελένη Μενεγάκη έχει επιλέξει να κρατήσει χαμηλό προφίλ από την ημέρα που αποχαιρέτησε την τηλεόραση. Μακριά από τα καθημερινά φώτα των πλατό, αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της και απολαμβάνει το καλοκαίρι με πιο χαλαρούς ρυθμούς. Γι' αυτό και κάθε δημόσια εμφάνισή της γίνεται αμέσως θέμα συζήτησης.

Αυτές τις ημέρες η αγαπημένη παρουσιάστρια βρέθηκε στη Νάξο, όπου έδωσε το «παρών» σε ένα πριβέ πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο Laguna Coast, ανάμεσα σε φίλους και εκλεκτούς καλεσμένους.

Χαλαρή, χαμογελαστή και μακριά από τα φώτα

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει την Ελένη Μενεγάκη να απολαμβάνει τη βραδιά με ανεπιτήδευτη διάθεση. Ντυμένη στα ροζ, χαμογελά, χειροκροτεί και παρακολουθεί το μουσικό πρόγραμμα, χωρίς να επιδιώκει να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής.

Η εικόνα της ήταν διαφορετική από εκείνη που είχε συνηθίσει το τηλεοπτικό κοινό: πιο χαλαρή, πιο αυθόρμητη και απόλυτα εναρμονισμένη με το καλοκαιρινό κλίμα του νησιού.

Μια βραδιά με γνωστούς καλεσμένους

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνόδευσαν το βίντεο, το πάρτι διοργάνωσε ο Αντώνης Πιτταράς, ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο εφοπλιστής Δημήτρης Αγγελάκος και ο Κώστας Μανωλάς.

Το μουσικό πρόγραμμα πλαισίωσαν ο Δημήτρης Ανεζίδης και ο Παναγιώτης Μαύρος στο βιολί, δημιουργώντας μια ζεστή, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που κράτησε το κέφι αμείωτο μέχρι αργά το βράδυ.

Η Ελένη Μενεγάκη μπορεί να έχει απομακρυνθεί από την τηλεοπτική καθημερινότητα, όμως εξακολουθεί να τραβά το ενδιαφέρον κάθε φορά που επιλέγει να κάνει μια δημόσια εμφάνιση, ακόμη κι όταν αυτή γίνεται μακριά από κάμερες και συνεντεύξεις.