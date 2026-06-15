Ελένη Μενεγάκη: Η ρομαντική απόδραση με τον Παντζόπουλο στο Σούνιο και η βόλτα στο κέντρο της Αθήνας

«Εξωστρέφεια»... αυτή είναι ίσως η λέξη που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την Ελένη Μενεγάκη που προφανώς διανύει μια πολύ όμορφη περίοδο τελευταία, καθώς φωτογραφίζεται όλο και πιο συχνά με τον Μάκη Παντζόπουλο και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της ακολούθους στα social media στιγμές ανεμελιάς και χαλάρωσης από την καθημερινότητά της. Πρόσφατα οι δυο τους βρέθηκαν στο υπέροχο Σούνιο, όπου κολύμπησαν στα καταγάλανα νερά με θέα το Ναό του Ποσειδώνα.

«Δεν έχει σημασία ο προορισμός γιατί μαζί γράφουμε τις πιο όμορφες διαδρομές» έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε μάλιστα την παρουσιάστρια πρόσφατα κατά την διάρκεια βόλτας της στο κέντρο της Αθήνας και εκείνη ντυμένη casual και με χαλαρή διάθεση χάρισε το χαμόγελό της.