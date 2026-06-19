Ελένη Μενεγάκη: Η πρόταση για «χρυσό» συμβόλαιο και ο λόγος που δεν έχει απαντήσει ακόμη

Μία ιδιαίτερα δελεαστική επαγγελματική πρόταση φέρεται να έχει δεχθεί η Ελένη Μενεγάκη, η οποία, αν και παραμένει εκτός τηλεόρασης, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα της ελληνικής showbiz.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso», η γνωστή παρουσιάστρια βρίσκεται σε συζητήσεις με μεγάλη εταιρεία καλλυντικών, η οποία επιθυμεί να την εντάξει στη νέα διαφημιστική της καμπάνια, αναθέτοντάς της παράλληλα πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση νέας σειράς προϊόντων που αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, το οικονομικό σκέλος της πρότασης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ισχυρό, με ανθρώπους της αγοράς να κάνουν λόγο για ένα πραγματικά «χρυσό» συμβόλαιο και πολυετή συνεργασία.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον της εταιρείας, η Ελένη Μενεγάκη δεν έχει δώσει ακόμη την οριστική της απάντηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η παρουσιάστρια επιθυμεί πρώτα να ολοκληρώσει τις υφιστάμενες επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τις συμβατικές δεσμεύσεις που έχει με άλλο brand, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε νέα συμφωνία.

Άνθρωποι από το περιβάλλον της αναφέρουν πως θέλει να κινηθεί με απόλυτο επαγγελματισμό και σεβασμό απέναντι στους συνεργάτες της, γεγονός που εξηγεί την καθυστέρηση στην τελική απόφαση.

Εφόσον οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία, το λανσάρισμα της νέας σειράς προϊόντων αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, με την Ελένη Μενεγάκη να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαφημιστική καμπάνια.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια συνεργασία που, αν ολοκληρωθεί, αναμένεται να συζητηθεί ιδιαίτερα στον χώρο της ομορφιάς και του lifestyle.