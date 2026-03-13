«Το θέμα τελειώνει εδώ»: Τι απαντά η Ελένη Μενεγάκη στις φήμες χωρισμού με τον Παντζόπουλο

Θέση απέναντι στα δημοσιεύματα και τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την προσωπική της ζωή πήρε η παρουσιάστρια Ελένη Μενεγάκη, με σχετικό story στο Instagram της.

Η Ελένη Μενεγάκη διέψευσε κατηγορηματικά όσα γράφονται περί κρίσης ή χωρισμού από τον σύζυγό της, Ματέο Παντζόπουλο, τονίζοντας ότι τα σχετικά σενάρια δεν έχουν καμία βάση.

Στο μήνυμά της σημειώνει ότι εδώ και 30 χρόνια δεν έχει μπει ποτέ στη διαδικασία να απαντά σε φήμες ή να εκθέτει την προσωπική της ζωή στη δημόσια συζήτηση, ενώ υπογραμμίζει ότι με τον σύζυγό της πορεύονται μαζί επί 17 χρόνια, με σεβασμό προς την οικογένειά τους και χωρίς ποτέ να έχουν δώσει το παραμικρό δικαίωμα για ανάλογες «ιστορίες», ενώ μάλιστα υπάρχει και ένα μικρό παιδί.

Παράλληα, η Ελένη Μενεγάκη τονίζει ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της σε περίπτωση που συνεχιστεί η αναπαραγωγή ψευδών και συκοφαντικών δημοσιευμάτων.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και «πληροφορίες» που αφορούν την προσωπική μου ζωή.

Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα.

Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα.

Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια.

Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου –και ιδιαίτερα όταν σε αυτήν υπάρχει και ένα μικρό παιδί– ξεπερνά κάθε όριο.

Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού.

Το θέμα τελειώνει εδώ.

Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίσουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα.»