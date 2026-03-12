Χωρισμός (;) σοκ για γνωστό λαμπερό ζευγάρι της σοουμπίζ

Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του «Το πρωινό», ασχολήθηκε με το φημολογούμενο διαζύγιο που έρχεται στην εγχώρια σοουμπίζ και αναμένεται να ταράξει τα νερά γιατί πρόκειται για ένα ζευγάρι αγαπημένο που κανείς δεν είχε φανταστεί πως βρίσκονταν στα πρόθυρα του χωρισμού.

«Μιλάμε για έναν πιθανό χωρισμό, ενός από τα πιο λαμπερά, υπέρλαμπρα, ίσως το πιο πολυσυζητημένο ζευγάρι της ελληνικής σοουμπίζ. Είναι μια γυναίκα και ένας άνδρας. Δεν είναι ανάγκη να πούμε ποιος από τους δύο είναι ο σταρ ή η σταρ, αλλά και ο άλλος έγινε γνωστός μέσω αυτής της συνύπαρξη. Μιλάμε για ένα πολύ λαμπερό και ευτυχισμένο ζευγάρι».

«Ήταν γελαστοί, αγκάλιαζε ο ένας τον άλλον

«Εγώ το ζευγάρι αυτό το συνάντησα δύο μήνες πριν να τρώει στο κέντρο της Αθήνας. Ήμασταν σε διαφορετικές παρέες. Ήταν γελαστοί, αγκάλιαζε ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Κάτσαμε και μιλήσαμε αρκετή ώρα. Τίποτα δεν προμήνυε ότι δύο μήνες μετά θα έβγαινε αυτή η πληροφορία. Δεν ξέρω αν έχουν χωρίσει, αλλά όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.

Έχω κάνει δύο τρία τηλέφωνα και μου λένε ότι ισχύει. Αλλά θέλω να πω ότι σε όλα τα ζευγάρια μπορεί να υπάρχουν και σύννεφα, που πολλές φορές μπορεί να ρίξουν καμιά μπόρα, μπορεί καμιά ψιχάλα και να περάσουν. Δεν χωρίζει ένα τόσο ερωτευμένο ζευγάρι με ένα σύννεφο ή με ένα πρωτοβρόχι. Μπορεί να υπάρχει μια κρίση. Μην θεωρήσουμε δεδομένο ότι αυτοί οι άνθρωποι θα χωρίσουν. Μιλάμε για έναν θυελλώδη έρωτα», πρόσθεσε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.