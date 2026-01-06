Μαρία Τζομπανάκη: «Την εποχή του διαζυγίου μου πέθανε η μητέρα μου, ήταν διπλό το πένθος»

Η Μαρία Τζομπανάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή “Στούντιο 4” και μίλησε τη μητρότητα, αλλά και για το διαζύγιό της με τον Ντίνο Αυγουστίδη που πλήγωσε πάρα πολύ τον γιο τους, Ορφέα. «Η μητρότητα είναι τεράστιο δώρο, αλλά βαρύ. Ο Ορφέας είναι καλύτερος γονιός από εμένα, εγώ ήμουν πιο μικρή και ανώριμη. Θα ήθελα να μην είχα στεναχωρήσει καθόλου το παιδί. Τα παιδιά μεγεθύνουν πάρα πολύ αυτά που συμβαίνουν και τα βλέπουν διαφορετικά από εμάς.

Πιστεύω ότι τον πλήγωσε πάρα πολύ ο χωρισμός μας με τον μπαμπά του, τον Ντίνο, τον οποίο αγαπάω πάρα πολύ και με αγαπάει. Είναι ο πατέρας του παιδιού μου, είναι φίλος μου, είναι ο τέταρτος αδελφός μου. Αλλά τότε, όλοι χωρισμοί είναι επώδυνοι όσο αξιοπρεπείς και να είναι. Ήταν σε δύσκολη ηλικία. Είχαμε αγαπηθεί πολύ ως αρσενικό και ως θηλυκό».

«Ήταν δύσκολο, αλλά μου έμαθε πάρα πολλά»

«Την ίδια περίοδο του διαζυγίου μου πέθανε και η μαμά μου. Αυτό ήταν κεραμίδα. Ήταν δηλαδή διπλό το πένθος. Το διαζύγιο το θέλαμε να συμβεί, δεν ήταν ότι ο ένας καπέλωσε τον άλλον. Το θέλαμε, χωρίς να επεκταθώ σε λεπτομέρειες, γιατί διαφωνούσαμε πια ως προς το στιλ της ζωής που θέλαμε να ακολουθήσουμε.

Καταλάβαινα απόλυτα ότι δεν θα μπορούσα να είμαι αλλιώς από αυτό που μεγάλωσα, με την παράδοση και όλα αυτά. Ήταν όμως σκληρό να χάνεις τη μάνα σου, ξαφνικά, μέσα σε ένα βράδυ και να έχεις την ευθύνη της καθημερινότητας ενός εφήβου. Δύσκολο, αλλά αυτό μου έμαθε πάρα πολλά.

Τον Ορφέα μου, όμως, τον στενοχώρησα τότε. Κρυβόμουν για να μην δει πόσο πολύ τραυματικό ήταν για μένα αυτό το διπλό. Στην πορεία έχουμε μιλήσει γι’ αυτό, αλλά κατάλαβα ότι αυτός το είδε αλλιώς και δεν υπάρχει περίπτωση να προσπαθήσω να του αλλάξω αυτό το αλλιώς».