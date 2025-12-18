Μαρία Τζομπανάκη για σύζυγο: «Έχουμε να βρεθούμε δύο μήνες, αν δεν τον βρω ανησυχώ, δεν ζηλεύω»

Η Μαρία Τζομπανάκη ήταν καλεσμένη στο “Happy day” και αποκάλυψε πως έχει να δει τον άντρα της, Γιάννη Βάλβη, δύο μήνες, αφού εκείνος ζει και εργάζεται στην Αμερική και εκείνη τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται και πάλι καλλιτεχνικά στην Ελλάδα. Όπως παραδέχτηκε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, δεν ζηλεύει τον άντρα της, απλώς ανησυχεί εάν δεν τον βρει στο τηλέφωνο. «Του έλεγα χθες “Γιάννη πότε θα έρθεις”, μου λέει “προσπαθώ”. Έχουμε να βρεθούμε δυο μήνες, γιατί έχει πάρα πολλή δουλειά.

Δεν με πιάνει το παράπονο γιατί άλλες έχουν άνδρα και δεν έχουν πραγματικά. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Αν δεν τον βρω ανησυχώ, δεν ζηλεύω γιατί είναι μόνος του».

«Ο Ορφέας είναι καλύτερος γονιός από εμάς»

Η Τζομπανάκη μίλησε φυσικά και για την άλλη μεγάλη αγάπη της ζωής της, τον γιο της, Ορφέα Αυγουστίδη λέγοντας πως δεν ανακατεύεται στη ζωή του, ενώ παραδέχτηκε πως εκείνος είναι καλύτερος γονιός από ότι ήταν εκείνη και ο Ντίνος Αυγουστίδης. «Δεν ανακατεύομαι στη ζωή του Ορφέα. Αυτός περπατάει, δικά του είναι τα πόδια! Κουβεντιάζαμε αλλά δεν επέβαλα ποτέ τη γνώμη μου, ακόμα και όταν ήξερα ότι θα στεναχωρηθεί. Πώς θα διάλεγε σωστά μετά;

Κάποια πράγματα δεν τα έχω κάνει καλά. Δεν είμαι τέλεια. Καμία μάνα δεν μπορεί να πει “τα έκανα όλα τέλεια”. Πάντως ο Ορφέας είναι καλύτερος γονιός από εμάς».