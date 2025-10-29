Μαρία Τζομπανάκη: «Ο Ορφέας δεν είναι ιδιοκτησία μου, είναι πια ο δάσκαλός μου»

Η Μαρία Τζομπανάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στη σχέση που έχει με τον γιο της, Ορφέα Αυγουστίδη. «Ο Ορφέας δεν είναι ιδιοκτησία μου, είναι πια ο δάσκαλός μου, μαθαίνω από αυτόν, όπως μαθαίνω και από τον εγγονό μου. Όταν κάνεις μόνο ένα παιδί, είναι φυσικό να πέσεις επάνω του με τα μούτρα. Είναι πολύ ωραίο και μοναδικό συναίσθημα.

«Κάτι δεν έχει κάνει καλά ο γονιός»

Πρέπει να είμαστε προσεκτικές και να θυμόμαστε ότι δεν θα είμαστε για πάντα δίπλα του. Πρέπει να αναθρέψουμε ένα παιδί σίγουρο για τον εαυτό του, δυνατό και δίκαιο με τον εαυτό του και τους άλλους, για να μην μας χρειάζεται, αλλά να μας αγαπά. Όταν χρειάζεσαι τον γονιό σου μετά την ενηλικίωση σε πρακτικά και ψυχολογικά θέματα, κάτι δεν έχει κάνει καλά ο γονιός».

«Έκανα πίσω»

Η Τζομπανάκη σχολίασε και τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε τον γιο της, αλλά και το εάν ήταν παρεμβατική στη ζωή του. «Δεν έχω υπάρξει ποτέ παρεμβατική στις σχέσεις του Ορφέα, παρά μόνο όταν ήταν μικρός και δεν ήξερε. Τον οδηγούσα προς το σωστό. Όταν μεγάλωσε και άρχισε να αναλαμβάνει ευθύνες, υποχωρούσα. Όταν έγινε ο Ορφέας ηθοποιός εγώ “έκανα πίσω”, για να μην υπάρχει σύγκριση».