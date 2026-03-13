Μενεγάκη: Πρώτο θέμα στις εκπομπές η διάψευση του χωρισμού - Η συνάντηση με τον Λιάγκα και όσα είπαν

Τέλος στα σενάρια χωρισμού με τον Μάκη Παντζόπουλο που ακούγονταν τις τελευταίες ώρες έβαλε η Ελένη Μενεγάκη με μια μακροσκελή ανάρτησή της στο instagram. Οι ψυχαγωγικές εκπομπές ασχολήθηκαν με το θέμα και έκαναν αποκαλύψεις...

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε: «Χθες όλοι συζητούσαν για το ενδεχόμενο διαζύγιο της Ελένης Μενεγάκη με τον Μάκη Παντζόπουλο. Θέλω να θυμίσω ότι η Ελένη Μενεγάκη, ως τηλεοπτικό πρόσωπο διαχειρίζεται πολύ καλά τη δημόσια εικόνα της. Δεν απαντά σχεδόν ποτέ σε τίποτα και όμως, σε λιγότερο από 24ώρες μετά την έκρηξη δημοσιότητας γύρω από αυτό το θέμα, θέλει να βάλει τέλος σε αυτά τα σενάρια και αυτό κάτι δείχνει.

Εμείς αποφασίσαμε πολύ συνειδητά να μην παίξουμε αυτό το θέμα και αυτό απλά γιατί όταν υπάρχει μια φήμη για ένα ζευγάρι που είναι τόσα χρόνια μαζί και έχει και ένα παιδί, δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να τροφοδοτήσουμε παραπάνω μια φήμη που δεν επιβεβαιωνόταν από πουθενά, παρά μόνο από αυτή τη σεναριολογία. Εγώ κρατάω ότι το διέψευσε και είπε κατηγορηματικά ότι είναι με τον άντρα της».

Για το θέμα μίλησε και ο Γιώργος Λιάγκας: «Η Ελένη στην ανακοίνωσή της είπε ότι θα κινηθεί νομικά αν κάποιος συνεχίσει να λέει ότι χώρισε από τον Μάκη Παντζόπουλο. Εγώ στη θέση της -γιατί έχει φύγει και από την τηλεόραση- θα κινούμουν νομικά».

Και αποκάλυψε την συνομιλία τους όταν συναντήθηκαν πριν λίγο καιρό σε ένα εστιατόριο: «Τώρα μπορώ να το πω. Ήμουν με τον Χριστοφόρου και τρώγαμε. Ήμασταν 4 εμείς και ήταν και η Ελένη με τον Μάκη σε ένα εστιατόριο στο Παγκράτι και κάτσαμε και μιλήσαμε. Ήταν χαμογελαστοί. Τους ρώτησα: «καλά δεν έχετε βαρεθεί να είστε τόσο ερωτευμένοι; Μου κάνει εντύπωση«. Μου είπαν: «Όχι, είμαστε ακόμα ερωτευμένοι». Σαν χαζοχαρούμενοι ήταν».

Την ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη σχολίασε και η εκπομπή «Buongiorno». «Εγώ θέλω να πω ότι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτή τη γυναίκα, αυτό που έχω διαπιστώσει κι όταν δούλεψα μαζί της αλλά και εκ των υστέρων, είναι ότι η προσωπική της ζωή και η οικογενειακή της ζωή είναι ένα άβατο. Άρα, θέλω να πω ότι για μερικούς ανθρώπους το να πούμε ότι έχουμε ρεπορτάζ, ή μπορεί να έχουμε δουλέψει για την Ελένη και να νομίζουμε ότι είναι φίλη μας… όχι. Δεν είναι φίλη μας η Ελένη. Η ζωή της είναι ένα άβατο και η οικογενειακή ζωή είναι ένα άβατο. Και όσοι ισχυρίζονται ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάποιους ανθρώπους, όπως είναι η Ελένη Μενεγάκη, πλανώνται πλάνη οικτρά. Γιατί η Ελένη, αυτό που έχω ζήσει εγώ που τη συνάντησα το 2008, είναι ότι σε αυτό που έχει χτίσει, που είναι το βασίλειό της, που είναι το σπίτι της, δεν μπαίνεις. Ούτε βγαίνουν πράγματα εύκολα» είπε ο Άρης Καβατζίκης.