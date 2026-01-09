Ιωάννα Μαλέσκου: «Είμαι η Μαλέσκου, δεν είμαι η Μενεγάκη και δε θα είμαι καμία Μενεγάκη»

Την Ιωάννα Μαλέσκου φιλοξένησε η εκπομπή Status, η οποία αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία και την σύγκριση που δεχόταν και δέχεται κατά καιρούς με άλλες παρουσιάστριες, κάτι που την έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα.

«Αν μπορούσα κάπως να με περιγράψω όταν ήρθα στην Αθήνα θα ήμουν σαν μια λίμνη, η οποία φαίνεται ότι έχει πολύ ήρεμη την επιφάνειά της, όμως κάτω συμβαίνουν δίνες. Όχι δεινά. Δίνες. Αυτή η έντονη κίνηση» είπε αρχικά.

Για την σύγκριση αυτή είπε χαρακτηριστικά: «Δεν με ενοχλούσε ακριβώς. Ήταν περίεργο και ανάμεικτο το συναίσθημα. Με έκανε να νιώθω άβολα, χωρίς όμως να μπορώ να το επικοινωνήσω και να το εκφράσω. Με έκανε να νιώθω αμήχανα από κάθε άποψη. Τι εννοώ. Άσχημα, από την άποψη ότι κάποιος δημιουργεί a priori μια άλλη εικόνα για εμένα στους τηλεθεατές και άβολα γιατί αισθανόμουν ότι αν η Ελένη Μενεγάκη ακούει για την όποια Μελέσκου φιλοδοξεί να γίνει η αντικαταστάτριά της, θα έχει σχηματίσει μια γνώμη πολύ αρνητική, χωρίς να με γνωρίζει.

Σκέψου πώς είναι να μιλάνε για εσένα και να λένε σωστά το όνομά σου αλλά να λένε ότι θυμίζει μια άλλη. Ήθελα να φωνάξω και να πω: «Είμαι η Μαλέσκου. Δεν είμαι η Μενεγάκη και δε θα είμαι καμία Μενεγάκη.

Δεν μιλούσα και δεν απαντούσα και όπως προκύπτει -από τον χρόνο- ήταν κάτι που ερμηνευόταν σαν «τη βολεύει. Την εξυπηρετεί, το θέλει και το συνεχίζει». Εγώ δεν το έκανα γιατί έλεγα «τι να συζητήσω τώρα; Τι να αναλύσω;». Δεν μιλούσα».