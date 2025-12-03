Ελένη Μενεγάκη: Χαμόγελα ευτυχίας και συγκίνηση στην ορκωμοσία του γιου της Άγγελου

Περήφανη μαμά και δεν το κρύβει είναι η Ελένη Μενεγάκη που πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram φωτογραφίες με σύσσωμη την οικογένεια να δίνει το παρών στην ορκωμοσία του γιου της Άγγελου, στον Πόρο.

Στις φωτογραφίες βλέπουμε τον πατέρα του Άγγελου Λάτσιου, Γιάννη Λάτσιο, την μητέρα της παρουσιάστρια, τον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο, αλλά και τον αδελφό της Θοδωρή Μισόκαλο.

«Σήμερα ο Άγγελος ορκίστηκε στο ναυτικό κι εγώ ορκιζόμουν να είμαι ψύχραιμη. Τα συναισθήματα όμως σε πλημμυρίζουν. Γέλασα, δάκρυσα, όλα μαζί. Περηφάνια, συγκίνηση και άπειρη αγάπη. Μονάκριβε μου σ' αγαπώ όσο δεν φτάνει ο νους σου. Όλοι σ αγαπάμε» σχολίαζε στην λεζάντα που συνόδευε τις συγκεκριμένες φωτογραφίες.

Στις σπάνιες συνεντεύξεις που δίνει, η Ελένη Μενεγάκη είχε αναφερθεί στο παρελθόν στη μητρότητα και είχε πει: «Στο πρώτο παιδί όλα είναι καινούρια. Είσαι άπειρος, δοκιμάζεσαι και κάνεις πιο πολλά λάθη. Παίρνει το πρώτο παιδί όλη την αγάπη. Παρόλα αυτά εξελίσσεσαι και γίνεσαι κι εσύ καλύτερος γονιός. Από την αρχή βάζουμε το 100% μας, αλλά μέσα από τα λάθη μας προχωράμε. Ο γονιός ότι είναι να μαθητεύσει, ξεκινά με το πρώτο παιδί που θα κάνει. Από εκεί ξεκινά με μηδενική εμπειρία και πολλή αγάπη».