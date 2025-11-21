Άγγελος Λάτσιος: Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη στο Πολεμικό Ναυτικό

Η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος αποχαιρέτισαν τον αγαπημένο τους γιο, Άγγελο, που κατετάγη στο Πολεμικό Ναυτικό για να υπηρετήσει τη θητεία του. Οι δύο υπερήφανοι γονείς είναι ενθουσιασμένοι που ο γιος τους υπηρετεί τη μητέρα πατρίδα, αλλά ταυτόχρονα έχουν αγχωθεί λίγο που ο 22χρονος έχει φύγει από το σπίτι και μένει πια μακριά τους, έστω κι αν είναι εδώ, παραδίπλα στην Αθήνα.

Την είδηση αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας στο “Πρωινό” ο οποίος μετέφερε και ένα μικρό παρασκήνιο πίσω από αυτή την ιστορία, καθώς η “σειρά” του Άγγελου Λάτσιου είναι η τελευταία που πηγαίνει στο Ναυτικό!

«Τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα»

«Άντε να δώσω μία είδηση που δεν τη ξέρετε. Αυτή τη στιγμή, η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος είναι χαρούμενοι και αγχωμένοι γιατί το παιδάκι τους είναι στον στρατό, έγινε ναυτάκι.

Ο Άγγελος Λάτσιος πήγε στο Ναυτικό, είναι στον Πόρο. Είναι ναυτάκι. Τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα, πώς το έλεγε η ταινία…

φωτογραφία Instagram

«Θέλει το παιδί της να είναι ΟΚ»

Και νομίζω ότι αυτή την εποχή είναι η τελευταία ΕΣΣΟ (Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών) για το Ναυτικό και την Αεροπορία. Μετά όλοι θα μπαίνουν στον στρατό ξηράς.

Ο Άγγελος Λάτσιος είναι από τα τελευταία ναυτάκια. Άρα η Ελένη Μενεγάκη θέλει αυτή τη στιγμή το παιδί της να είναι ΟΚ, αυτό είναι το μόνο που την ενδιαφέρει».