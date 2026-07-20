Άγγελος Λάτσιος: Δείτε τον ξάπλα στην παραλία

Τα Άχλα στην Άνδρο και η πανέμορφη παραλία που βρίσκεται μπροστά τους είναι ένα από τα αγαπημένα μέρη της Ελένης Μενεγάκη σε όλη την Ελλάδα.

Το ησυχαστήριο του Μάκη Παντζόπουλου λειτουργεί σαν εξοχικό για όλη την οικογένεια και έτσι τα παιδιά της παρουσιάστριας απολαμβάνουν πολύ συχνά τις διακοπές τους εκεί.

Ο Άγγελος Λάτσιος (που είναι ίδιος η μαμά Ελένη) αγαπά πολύ την Άνδρο και τη συγκεκριμένη παραλία που έχει συνδέσει με τα εφηβικά του χρόνια και όποτε βρίσκει χρόνο επιστρέφει εκεί και χάνεται στα κύματά της.

Και φέτος το καλοκαίρι λοιπόν έκανε το ίδιο. Ήταν απόγευμα, πήγε κοντά στο νερό, ξάπλωσε στην παχιά άμμο, φωτογραφήθηκε με φόντο το ηλιοβασίλεμα, το ανέβασε στο Instagram και οι διαδικτυακοί του φίλοι άρχισαν να τον χαζεύουν…