Ελένη Μενεγάκη: Έγινε 56 και το γιόρτασε με τον άντρα της στα Τζουμέρκα

Τι καλό είναι να μπορείς να είσαι μακριά από την τοξική τηλεόραση. Τι καλό είναι να μπορείς να κάνεις ταξιδάκι με τον άντρα σου. Και τι καλύτερο όταν έχεις την οικονομική άνεση και να μην δουλέψεις και να κάνεις διακοπές όταν οι άλλοι περιμένουν γιορτές, τριήμερα και καλοκαίρια για να το κάνουν.

Η Ελένη Μενεγάκη -που ανήκει σε αυτή την κατηγορία- γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Ήπειρο, συντροφιά με τον αγαπημένο της Μάκη Παντζόπουλο (και το σκυλάκι τους), με τον οποίο είναι πιο ερωτευμένοι από ποτέ και δεν το κρύβουν.

«Προσμονή για όσα έρχονται»

Με αθλητικά ρούχα και χαλαρή διάθεση, η παρουσιάστρια και ο σύζυγός της απόλαυσαν τη φθινοπωρινή φύση της περιοχής, περπάτησαν μέσα σε δάση και πλάι σε ποτάμια, μπήκαν σε σπήλαια, ανέβηκαν σε γεφύρια, χάρηκαν φαγητό σε παραδοσιακά ταβερνάκια και άφησαν για λίγο πίσω τους τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Τη μικρή Μαρίνα είχαν αναλάβει για μερικές ημέρες ο παππούς και η γιαγιά.

Η Ελένη μοιράστηκε με τους περίπου 1,3 εκατομμύρια διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από αυτό το ταξίδι λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μετράω πλέον χρόνια, μετράω στιγμές. Με ευγνωμοσύνη για όσα έζησα και προσμονή για όσα έρχονται. Υ.Γ. Εμείς γιορτάζουμε ταξιδεύοντας στην Ήπειρο, εδώ είμαστε στα Τζουμέρκα».