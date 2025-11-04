LIFE Ελένη Μενεγάκη Showbiz

Ελένη Μενεγάκη: Μετά τα Ζαγοροχώρια ευκαιρία για… beauté

Η παρουσιάστρια απολαμβάνει τις εκτός TV στιγμές της και αραιά και που μας δίνει το στίγμα της.

Μαθήματα του πώς να μανατζάρεις μόνος σου τον εαυτό σου μοιράζει απλόχερα η Ελένη Μενεγάκη στα social media. Η παρουσιάστρια γεύεται κάθε λεπτό της ελεύθερης -από την τηλεόραση- ζωής της και μας δείχνει πώς περνά μακριά από κάμερες και φώτα.

Μάλιστα λειτουργεί η ίδια ως ο παπαράτσι του εαυτού της και μοιράζεται μόνο αυτά τα ελάχιστα που η ίδια θέλει από την προσωπική της ζωή.

Φθινόπωρο στη φύση

Η ωραία Ελένη γιόρτασε πρόσφατα τα 56α γενέθλιά της στην Ήπειρο μαζί με τον Μάκη Παντζόπουλο και τη μικρή Μαρίνα. Η οικογένεια χάρηκε τη φύση, τα καταπληκτικά χρώματα του φθινοπώρου, αλλά και τα υπέροχα ταβερνάκια. «Από τα λιθόστρωτα στα Ζαγοροχώρια μέχρι τα Μετέωρα, εκεί που ο ουρανός αγγίζει την γη! Ήπειρος, πάντα μαγική» έγραψε η παρουσιάστρια στο Instagram και μας έδειξε πώς πέρασε τις διακοπές της κάνοντας ιππασία μέσα στο δάσος φορώντας πάντα το κραγιόν της.

Μαθήματα στιλ

Η επιστροφή στην Αθήνα δεν ήταν ό,τι το καλύτερο, μα έρχονται και γιορτές και η Μενεγάκη με την οικογένειά της ετοιμάζουν κι άλλα ταξίδια και ευχάριστες οικογενειακές μαζώξεις, αφού με τις σπουδές των μεγάλων κοριτσιών δεν τα καταφέρνουν να βρίσκονται συχνά μαζί.

Μέχρι να έρθει ο καιρός αυτός όμως, ένα beauté είναι πάντα ευπρόσδεκτο. Έτσι λοιπόν η Ελένη, πάντα περιποιημένη και δροσερή, φωτογραφήθηκε με μια πετσέτα στο κεφάλι ανεβάζοντας το στιλ σε άλλο επίπεδο.

