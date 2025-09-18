Ελένη Μενεγάκη: Επέστρεψε από το εξωτερικό και δηλώνει… τέλος η τηλεόραση

Μετά από ένα μακρύ καλοκαίρι με διακοπές στην Άνδρο και στα Επτάνησα, η Ελένη Μενεγάκη έχει επιστρέψει για τα καλά στην Αθήνα όπου εκτελεί χρέη… μάνας! Η παρουσιάστρια ήθελε να εξασφαλίσει την ομαλή επιστροφή της μικρής Μαρίνας στο σχολείο και παράλληλα να στείλει την κόρη της στο εξωτερικό για σπουδές. Μάλιστα τη συνόδεψε η ίδια στο Εδιμβούργο.

Οι τηλεοπτικές κάμερες» την πέτυχαν (βασικά της την είχαν στημένη) στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και ενώ όταν έφυγε για το εξωτερικό η Ελένη δεν έκανε δηλώσεις, τώρα που επέστρεψε είπε μερικές κουβέντες.

«Μαγείρευα ασταμάτητα για το παιδί»

«Αγάπη μου, σε κλείνω κι έρχομαι». Αυτά τα λόγια έλεγε η Μενεγάκη στο κινητό της τηλέφωνο -προφανώς στον Μάκη Παντζόπουλο, ή σε κάποιο από τα παιδιά της- όταν την πλησίασαν οι κάμερες.

«Ωραία υποδοχή μου έχετε! Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Εχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό και δεν θέλω να πω πολλά, σχεδόν τίποτα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, να περνάτε ωραία, να έχετε μια καλή χρονιά και δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Δεν περίμενα κανέναν να δω 4 η ώρα το πρωί. Όλα καλά.

Πήγα με το παιδί μου, έπρεπε να τακτοποιηθούμε, όλα είναι πολύ ωραία και επιστρέφουμε πίσω. Από το κρύο στη ζέστη. Μαγείρευα ασταμάτητα για το παιδί», είπε η παρουσιάστρια. Ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Το πρωινό», Γρηγόρης Μπάκας, αποκάλυψε πως η Ελένη Μενεγάκη δεν θέλει να επιστρέψει στην τηλεόραση και όχι άδικα, αφού αυτά που ζητάει (σε χρήμα και παραγωγή) δεν μπορεί τη δεδομένη στιγμή να της τα καλύψει κανένας τηλεοπτικός σταθμός…