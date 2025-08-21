Ελένη Μενεγάκη: Καλοκαίρι για πάντα στον πλανήτη... Eleni

Βρισκόμαστε λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της καινούριας τηλεοπτικής χρονιάς και ενώ οι περισσότεροι δημοσιογράφοι και παρουσιαστές αρχίζουν να αγχώνονται, να κλείνουν τις τελευταίες συμφωνίες τους και να επιστρέφουν στα γραφεία τους, στον πλανήτη… Ελένη, όλα κυλούν στον δικό τους, χαλαρό ρυθμό!

Είναι κολλητές

Η Ελένη Μενεγάκη πέρασε το καλοκαίρι της ανάμεσα σε Κυκλάδες και Ιόνιο, γέμισε μπαταρίες και χάρηκε τα μεγάλα παιδιά της, τα οποία δεν τα βλέπει όσο συχνά θα ήθελε εξαιτίας των σπουδών και των υποχρεώσεών τους. Αντίθετα με τη Μαρίνα, την κόρη που απέκτησε με τον Μάκη Παντζόπουλο, είναι κολλητές, αφού η μικρή έχει περισσότερο ανάγκη τη μητέρα της και έχουν δεθεί πολύ ειδικά το τελευταίο διάστημα που η Ελένη είναι εκτός τηλεόρασης και της έχει αφοσιωθεί πλήρως!

Σχέδια… μηδέν

Η Μενεγάκη μοιράστηκε μερικές της φωτογραφίες της στο Instagram και σχολίασε όλο νόημα: «Θάλασσα, ήλιος και καθόλου σχέδια»! Αυτές οι λίγες φράσεις περιγράφουν το απόλυτο state of mind της τους τελευταίους μήνες. Η Ελένη θέλει μεν να επιστρέψει στα τηλεοπτικά μας πράγματα, θα το κάνει όμως αν και εφόσον ικανοποιηθούν οι δικοί της όροι για μια βραδινή εκπομπή. Αν τελικά αυτό συμβεί, τότε ίσως τη δούμε να βγαίνει στον αέρα, το β’ μισό της νέας σεζόν. Για την ώρα όμως όλα μοιάζουν και είναι ρευστά, αφού δύσκολα τέτοιες εποχές το budget ενός σταθμού μπορεί να σηκώσει οικονομικά αυτά που ζητάει η παρουσιάστρια…