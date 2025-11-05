Μάξιμος Μουμούρης: «Αν η Νάντια γίνει πρωθυπουργός θα βρω έναν τρόπο να το απολαύσω»

Ο Μάξιμος Μουμούρης ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για το πώς θα ένιωθε αν μια μέρα η Νάντια Γιαννακοπούλου γινόταν πρωθυπουργός της χώρας κι εκείνος… πρώτος κύριος. «Με την Νάντια, έχουμε μετρήσει 7-8 εκλογές μαζί, κάτι τέτοιο.

Η αλήθεια είναι ότι για κάποιον που δεν είναι μέσα αυτό το κομμάτι, είναι δύσκολο να καταλάβει πώς πρέπει να λειτουργήσει. Αλλά τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις που είμαστε μαζί με την Νάντια, αρχίζω και τις απολαμβάνω γιατί όλο αυτό είναι περίεργο, αλλά είναι και ένα κοινωνικό φαινόμενο, μια κοινωνική έκφανση η οποία έχει πολύ πράγμα να δώσει στη φαντασία σου, στην αντίληψη για το τι είναι πραγματικά ο κόσμος, αναλόγως την περιοχή, αναλόγως το σημείο, αναλόγως τον τόπο.

«Τι θα φοράω;»

Θα μπορούσα να με φανταστώ πρώτο κύριο της χώρας, αν η Νάντια γίνει πρωθυπουργός. Τι τιμή! Τι θα φοράω; Θα το απολαύσω κι αυτό, δεν έχω πρόβλημα. Δεν εύχομαι τίποτα, γιατί πολλές φορές λένε πως ότι εύχεσαι μπορεί και να συμβεί κι αν σου συμβεί, δεν ξέρεις αν ήταν πραγματικά αυτό που θα ήθελες.

Ο τρόμος μπορεί να ήταν η πρώτη ενστικτώδης αντίδραση, αλλά νομίζω ότι έχω τρομάξει με πολλά πράγματα στη ζωή μου και μετά έχω καταλάβει ότι βρίσκω τρόπο να τα φέρω εις πέρας. Και επειδή όσο αντιμετωπίζεις μικρές δυσκολίες ή απρόοπτα, η ζωή σου φέρνει όλο και το πιο δύσκολο, οπότε αν αυτό είναι το πιο δύσκολο θα βρω τρόπο να το απολαύσω, ίσως».

Το μυστικό της σχέσης

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως στον γάμο τους αυτό που δουλεύει είναι το teamwork. «Νομίζω πως πια είναι η Νάντια εκείνη που επιδιορθώνει ό,τι χρειάζεται στη σχέση μας. Έχει αποκτήσει μια συνείδηση σε αυτό πολύ ωραία. Μου σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν σηκώνω εγώ μεγαλύτερο βάρος, με τίποτα, όχι. Δεν τα μοιραζόμαστε κιόλας.

Λέμε αυτή την περίοδο μπορείς, μπορώ. Τώρα μπορείς εσύ; Τώρα εγώ δουλεύω πάρα πολύ. Δεν το λέμε ακριβώς έτσι, εννοώ ότι το καταλαβαίνουμε. Είναι μια φάση που τώρα πρέπει να είμαι εκεί. Ωραία, εγώ θα αναλάβω αυτό αφού θα είσαι εκεί. Κάπως έτσι γίνεται. Ένα μάλλον teamwork ας πούμε. Το οποίο πλέον περιλαμβάνει και τα παιδιά»