Μαίρη Μηλιαρέση: «Την έχουμε χορτάσει τη Μενεγάκη από την τηλεόραση και χόρτασε και εκείνη πια»

Η Μαίρη Μηλιαρέση μίλησε στην εκπομπή “Breakfast@Star” για την τηλεόραση και τον λόγο που δεν ζήτησε αύξηση όταν έσκιζε στο “Rouk Zouk”. «Κάναμε 25άρια σε καθημερινή βάση. Η αρχική συμφωνία ήταν να ανέβει το κασέ μου. Πέρασαν τέσσερα χρόνια και δεν πήγα σε ένα γραφείο να πω “μήπως πρέπει να μου δώσετε κάτι παραπάνω;”. Όχι, ήμουν ευχαριστημένη με αυτά που έπαιρνα, ζούσα ωραία, την είχα καταβρεί. Και μετά μαθαίνω ότι έρχεται ένας άλλος παρουσιαστής να κάνει ένα άλλο παιχνίδι και τη δεύτερη σεζόν πήρε τα διπλάσια λεφτά από ότι έπαιρνα εγώ τον τέταρτο χρόνο και είπα μήπως κάπου, κάπως κάνω κάτι λάθος;”»

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε και αν της λείπει κάποιος αυτή τη στιγμή από το γυαλί. «Την έχουμε χορτάσει την Ελένη Μενεγάκη από την τηλεόραση και χόρτασε και εκείνη πια. Για να μην είναι αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση έχει τους λόγους της και πολύ καλά κάνει».

«Τώρα ξανανιώσαμε»

Η Μηλιαρέση μίλησε και για την προσωπική της ζωή και τον γάμο που ήρθε από το… πουθενά, ενώ αποκάλυψε και το επόμενο σχέδιό της που είναι να παντρέψει τον πρώην άντρα της. «Δεν ήθελα από επιλογή να κάνω σχέση και βέβαια είναι αυτό που λένε όταν εμείς κάνουμε σχέδια ο Θεός γελάει. Κι εκεί που γέλαγε λοιπόν ο Μεγάλος, σου λέει πάρ’ τον έναν Λάμπρο μπροστά σου! Τον συνάντησα μαζεύοντας έναν αδέσποτο σκύλο από έναν άστεγο. Δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι με κάποιον άλλον άνθρωπο εκτός από αυτόν.

Με τον Λάμπρο θέλαμε να κάνουμε ένα πάρτι και λέμε γιατί να μην παντρευτούμε; Αφού ξαναξεκινάμε από την αρχή, τώρα ξανανιώσαμε! Κάναμε την παρτάρα μας, έβαλα τη φουστανάρα μου, έφτιαξα τη μαλλάρα την ωραία. Η κόρη μου θεωρεί τώρα ότι με αποκατέστησε και έχει ηρεμήσει το παιδί μου. Τώρα πρέπει να αποκαταστήσουμε και τον μπαμπά της, κάτι θα κάνουμε».