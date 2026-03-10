Ανδρέας Μικρούτσικος: Ξανά γαμπρός τον Μάιο στο πλευρό της αγαπημένης του Έλενας Μαστραγγελή

Τα ευχάριστα νέα στο «Buongiorno» δεν έχουν τελειωμό! Μετά τη Φαίη Σκορδά που σύντομα θα παντρευτεί τον αγαπημένο της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, οι συντελεστές της εκπομπής του MEGA πρέπει να ραφτούν και για τον γάμο του Ανδρέας Μικρούτσικος με την αγαπημένη του, Έλενα Μαστραγγελή.

Τον έσωσε

Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε πριν από 11 χρόνια και η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε μάθει πολλά γι’ αυτούς επειδή ήθελαν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όλα αυτά τα χρόνια οι δυσκολίες τους έδεσαν και τους δυνάμωσαν ως ζευγάρι. Ο Μικρούτσικος στάθηκε ξανά στα πόδια του χάρη σε εκείνην και αυτό είναι κάτι που δεν ξεχνά ποτέ.

Πρόκειται για τον 4ο γάμο του παρουσιαστή, αφού το 1976 παντρεύτηκε τη Μαρία Δημητριάδη, το 1995 τη Φωτεινή Γεωργαντά και το 2005 τη Δήμητρα Ρουμπέση.