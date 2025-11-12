Ανδρέας Μικρούτσικος: «Εγώ αυτή τη στιγμή ζω στο σκοτάδι - Χρωστάω το ηλεκτρικό μου»

Πολιτικό σχόλιο για την ακρίβεια, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την κυβέρνηση έκανε ο Ανδρέας Μικρούτσικος μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» στην οποία συμμετέχει. «Δεν έχουμε λεφτά να φάμε, να πάρουμε τσιγάρα, σοκολάτα, κρέας. Ξέρετε που έχει πάει το κρέας; Με ράβδους χρυσού θα συναλλασσόμαστε. Ο καφές, τα τσιγάρα, τα προϊόντα και μας δίνουν πενήντα προϊόντα που βάζουν πλαφόν στις τιμές. Είκοσι του μήνα έχουν αναρωτηθεί που είναι αυτός ο κόσμος;»

«Ήμαρτον»

Ο παρουσιαστής ανέφερε και το δικό του προσωπικό δράμα επειδή δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του και έμεινε χωρίς χρήματα. «Εγώ αυτή τη στιγμή που είμαι εργαζόμενος, δουλεύω εδώ και είμαι προνομιούχος χρωστάω το ηλεκτρικό μου, τον ΟΤΕ μου, τα πράγματά μου. Γιατί παίρνω κάποια χρήματα και μου τα δέσμευσαν γιατί έχω πρόβλημα, έγινε ένα μπέρδεμα. Εγώ αυτή τη στιγμή ζω στο σκοτάδι. Ήμαρτον εκεί που έχει πάει το ηλεκτρικό, εκεί που έχει πάει η βενζίνη, εκεί που έχουν πάει τα τρόφιμα, εκεί που έχει πάει όλο αυτό το σύστημα, να αλλάξουνε.

Να αλλάξει πρώτα απ' όλα η αντιπολίτευση για να μπορέσει να αλλάξει μια κυβέρνηση, η οποία θεωρεί δικιά μου είναι η Ελλάς, και με την κατάντια της να γελάμε. Τέρμα!

Δηλαδή ΟΠΕΚΕΠΕ και το βλέπουμε σαν ένα δικαστηριάκι; ΟΠΕΚΕΠΕ τι σημαίνει; Κλέβαμε τα δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού και των αγροτών και τα δίναμε σε ημέτερους; Παραίτηση, το λιγότερο. Αυτοκριτική, παραίτηση να έρθει ο επόμενος να είναι καλύτερος. Της Νέας Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας».