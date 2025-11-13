Χάρης Τζωρτζάκης: «Δεν έζησα εγώ καμία καλή εποχή - Εργάζομαι πάντα μέσα σε μια μόνιμη κρίση»

Ο Χάρης Τζωρτζάκης ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για την πειθαρχία που πρέπει να έχεις στο θέατρο, αλλά και για τις δύσκολες συνθήκες εργασίας που επικρατούν για όλους στην Ελλάδα. «Η πειθαρχία της δουλειάς αυτής με δυσκολεύει ακόμα στις επαγγελματικές μου σχέσεις. Σε όλες τις παραστάσεις έχω αντιμετωπίσει θέματα. Είμαι πάρα πολύ ενωτικός στις δουλειές μου, δηλαδή, είμαι αυτός που ενώνει το θίασο σε όλες τις παραστάσεις που έχω κάνει, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.

Δημιουργούνται σχέσεις πολύ δυνατές σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Πρέπει να φροντίζει ο ένας τον άλλον ώστε να μην ξεκινήσει κάτι που θα καταλήξει σε έκρηξη. Γιατί οι συνθήκες εργασίας, γιατί μιλάμε για εργασία, είναι πολύ δύσκολες για όλους, σε όλους τους τομείς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και διαχρονικά, πολλώ δε μάλλον για εμάς που παίζουμε και με την ψυχή μας. Δηλαδή εμείς, πέρα από το σωματικό, υπάρχει μια ψυχή στη μέση, η οποία βγαίνει κάθε μέρα.

«Αγχωτική συνθήκη»

Δεν έζησα εγώ καμία καλή εποχή. Εγώ τελείωσα τη σχολή μου το 2010. Επομένως ζω και εργάζομαι πάντα μέσα σε μια μόνιμη κρίση. Δεν είναι πάντα μόνο το οικονομικό. Δηλαδή, εγώ δεν αντιμετώπισα ποτέ πρόβλημα με το οικονομικό στις δουλειές. Δηλαδή, πιο παλιά πληρωνόμουν λιγότερο ως νέος ηθοποιός, τώρα πληρώνομαι καλύτερα.

Αλλά είναι όλη η διαχείριση μιας παράστασης. Για μια παράσταση δεν δουλεύουν μόνο ηθοποιοί. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν κάτι από αυτές τις συνθήκες. Τρέχουν σε μια Αθήνα χάος, να προλάβουν να έρθουν στην πρόβα, να πάνε να αγοράσουν πράγματα. Όλη η συνθήκη είναι αγχωτική».