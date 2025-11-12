Δήμος Αναστασιάδης: «Όταν φέραμε το μωρό στο σπίτι, πήγα στον Αρίωνα για να κοιμηθώ μαζί του αγκαλιά»

Μια συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης έδωσε ο Δήμος Αναστασιάδης στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για την οικογενειακή ζωή, αλλά και την μεγάλη του αγάπη, τη μουσική.

«Σπούδασα στην Κοζάνη βιομηχανικό σχέδιο, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, γιατί είχε η οικογένειά μου κατάστημα με ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό. Ήταν μονόδρομος το κομμάτι του επαγγέλματος. Η μουσική ήρθε εκ τύχης στη ζωή μου. Όταν ήμουν 4 ετών η μητέρα μου με έγραψε πιάνο και τότε ανακαλύπτω την κιθάρα και τον έρωτα» θυμήθηκε.

Μίλησε όμως και για το Dream Show και ανέφερε: «Λέω ένα τραγούδι, νομίζω ήταν το ‘Όνειρο ήτανε’. Ήμουν ψαρωμένος κι έλεγα “τι κάνω εγώ εδώ;”. Λέω το τραγούδι και περνάω. Δεν ήμουν οχυρωμένος καλά, δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίσω. Είπα ότι πάω να παίξω, να μην το πάρω στα σοβαρά. Όσο πιο χαλαρά το έπαιρνα, τόσο πιο πολύ θα το ευχαριστιόμουν».

Και τόνισε: «Δεν έγινα τραγουδιστής για να γίνω διάσημος ή να βγάλω χρήματα. Αγάπησα τη μουσική. Αυτό ξεπερνά την επιτυχία, την εμπορικότητα, είναι μία τέχνη που δεν την αγγίζεις, είναι πάνω απ’ όλα. Δεν συμβιβάζομαι τόσο ώστε να ρίξω την τέχνη μου και την ποιότητά μου».

Η οικογενειακή ευτυχία τον κάνει να ισορροπεί. «Ο Αρίωνας έχει αποδεχτεί το μωρό, το αγαπά και το φροντίζει. Όταν φέραμε το παιδί στο σπίτι το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάω στον Αρίωνα και να κοιμηθώ μαζί του αγκαλιά. Είναι πολύ ώριμο παιδί. Νιώθω ότι η Τζένη είναι πιο ολοκληρωμένη από ποτέ. Της αρέσει πολύ η οικογένεια» εξομολογήθηκε.