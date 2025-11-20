Δήμος Αναστασιάδης: «Έντεκα χρόνια μετά και είμαστε ακόμα ερωτευμένοι με την Τζένη»

Πληρότητα και ευτυχία νιώθει ο Δήμος Αναστασιάδης και το εξομολογήθηκε στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Happy Day λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ζωή είναι πανέμορφη με τα δυο παιδιά. Είναι μια φάση που νιώθω πληρότητα. Γυρνάω σπίτι, κοιταζόμαστε με την Τζένη και λέμε "δες τι φτιάξαμε". Έντεκα χρόνια μετά, είμαστε ακόμη εδώ, προσπαθήσαμε, δεν τα παρατήσαμε. Είμαστε αγαπημένοι, ερωτευμένοι και ευλογημένοι. Το να προσπαθείς, το να επενδύσεις, το να μην γκρεμίσεις και να ανακαινίσεις μια σχέση, θέλει προσπάθεια».



Ο γιος τους όπως εξήγησε υποδέχτηκε τον αδερφό του πάρα πολύ ωραία. «Είναι ενθουσιασμένος, χαίρεται πολύ που έχει αδερφό» και τόνισε: «Κι' εγώ βοηθάω όπου χρειάζεται, στο άλλαγμα, στο κοίμισμα, παντού».



Και συνέχισε: «Η Τζένη τρελαίνεται με την οικογένεια, θα μπορούσε να έχει δέκα παιδιά και να είναι ευτυχισμένη. Τη γνώρισα ως λαμπερή ηθοποιό και νόμιζα ότι οι φιλοδοξίες της αφορούσαν κυρίως τη δουλειά. Τελικά, ο άξονάς της είναι η οικογένεια».



Ο γνωστός τραγουδιστής παραδέχεται ότι διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του. «Κάνω μια δουλειά που ήθελα από μικρός, έχω οικογένεια με τη γυναίκα που αγαπάω και δύο παιδιά. Ναι, υπάρχει κούραση, αλλά είναι μια κούραση που σου δίνει ζωή. Ίσως αυτή να είναι η καλύτερη περίοδος της ζωής μου».