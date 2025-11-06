Ανδρέας Μικρούτσικος: Πώς και γιατί ο Μίνως Κυριακού του έκοψε την καλημέρα για έξι μήνες

Τη δεκαετία του ’90 η ιδιωτική τηλεόραση βρισκόταν στα πρώτα της βήματα και ως κάτι νέο και φρέσκο είχε γοητεύσει το κοινό που της χάριζε απλόχερα τρελά ποσοστά τηλεθέασης. Βέβαια τότε δεν υπήρχαν τόσα πολλά κανάλια και καθόλου ψηφιακές πλατφόρμες, οπότε η διαθεσιμότητα του κοινού ήταν πολύ μεγαλύτερη. Εκείνη την πρώτη καλή περίοδο για την ιδιωτική TV τα κανάλια έστηναν μεγάλες παραγωγές, όπως σόου, τηλεμαραθώνιους και φυσικά τα Kαλλιστεία.

Στην επιτροπή θες δεν θες

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος που επί χρόνια είχε υπάρξει παρουσιαστής στην οικογένεια του ΑΝΤ1 είχε συμμετάσχει και στα Καλλιστεία για την ανάδειξη της “Σταρ Ελλάς” ως μέλος της κριτικής επιτροπής. Ο παρουσιαστής θυμήθηκε ένα περιστατικό που είχε συμβεί μια βραδιά των Καλλιστείων και τη μοιράστηκε με τους τηλεθεατές του “Buongiorno”. «Δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, το ’90 τόσο, κινούμαι από το MEGA στον ΑΝΤ1. Είθισται στον ΑΝΤ1 εκείνη την εποχή, που έκανε τα Καλλιστεία και ήταν κεντρικό του γεγονός, αυτός που γινόταν από το ψυχαγωγικό μεταγραφή να είναι στην επιτροπή που θα κρίνει ποια θα είναι “Σταρ Ελλάς”, “Μις Ελλάς” και τα υπόλοιπα. Κατά συνέπεια, όταν μου το είπαν, εγώ είχα δεύτερες σκέψεις και μου είπαν, "A, ο πρόεδρος σε θέλει οπωσδήποτε, είσαι η μεταγραφή του χειμώνα".

Βουνό ή θάλασσα;

Και πάω! Μας λένε τι θα κάνουμε, βγαίνουν τα κορίτσια, εμφάνιση πρώτη, δεύτερη, τρίτη και έρχεται η ώρα της ερώτησης. Εκεί μας είχαν δώσει μια ερώτηση για την κάθε κοπέλα και εκείνη είχε μάθει μια απάντηση. Για να είναι έτσι λογικοφανές υπήρχε μια γυάλα. Εννοείται ότι έβαζες μέσα το χέρι σου, έπαιρνες μια ερώτηση και την έκανες στην κοπέλα που σου αντιστοιχούσε και είχε μια απάντηση.

Ανοίγω και είναι η ερώτηση τύπου "Προτιμάς βουνό ή θάλασσα για διακοπές" και της λέω: "Η κοινωνία μας έχει πολλά προβλήματα, ποια είναι η θέση σου εσένα ως νέας γυναίκας που διεκδικείς τον τίτλο αυτό;". Με κοιτάει, γουρλώνει τα μάτια και μου λέει: "Τον χειμώνα βουνό, το καλοκαίρι θάλασσα"! Μου έκοψε για έξι μήνες την καλημέρα ο αείμνηστος Μίνως Κυριακού. Πέρασε, μου έριξε ένα βρισίδι, μου είπε: "Τι μου έκανες παλιοπατρινέ;" και έφυγε. Μετά από έξι μήνες ήμασταν πάλι αγκαλιές και φιλιά».