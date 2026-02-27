Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Ερωτευόμουν κεραυνοβόλα, έτρωγα την κεραμίδα και μετά τη χυλόπιτα»

Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και άνοιξε μια κουβέντα με την Αθηναΐδα Νέγκα για τους έρωτες από τα παιδικά του χρόνια, που έτρωγε πολλές χυλόπιτες, μέχρι σήμερα που τα πράγματα πάνε σαφώς καλύτερα! «Όταν είσαι νεότερος, όταν είναι τα πρώτα σκιρτήματα, ναι, είσαι αμήχανος, δεν ξέρεις πως να εκφράσεις τον έρωτά σου! Είχα φάει και χυλόπιτες! Μία και δύο, αλίμονο, τι λες τώρα.

Δεν ήταν ευχάριστη αίσθηση γιατί εγώ ερωτευόμουν και λίγο κεραυνοβόλα. Κατευθείαν κεραμίδα. Δεν ήταν κάτι το οποίο, ήταν σταδιακό, κάπως, ίσως, ξέρω εγώ και ΟΚ δεν ευοδώθηκε, ήταν κεραμίδα και έμενες με την κεραμίδα! Δεν φεύγει γρήγορα το συναίσθημα. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, μένεις με τη χυλόπιτα, αν υπάρχει ανταπόκριση, όλα καλά».

«Μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου»

«Όταν ενηλικιώνεται ο άνθρωπος και αποκτά τη μορφή... Να, είδες η ελληνική γλώσσα τι ωραία που είναι; Γιατί το όμορφος είναι από τη μορφή, δηλαδή αυτός που έχει πάρει τη σωστή μορφή. Και ο άσχημος είναι αυτός που δεν έχει σχήμα. Οπότε ναι, μεγαλώνοντας τέλος πάντων, διαμορφώθηκε η εμφάνισή μου και μάλλον θα έλεγα ότι κάπως έστρωσε το πράγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι και εσύ μάθαινες μετά πλέον πώς να διαχειρίζεσαι και λίγο τα συναισθήματά σου».