Μάχη Φλωρινιώτη για τον γιο της: «Με ρώτησε: μαμά θα πεθάνω και του είπα: δεν θα σε αφήσω»

Η Μάχη Φλωρινιώτη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» για την απώλεια του γιου της Νικόλα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 39 χρόνων, νικημένος από τον καρκίνο, αλλά και για τον άντρα της, Γιάννη Φλωρινιώτη, ενώ ευχαρίστησε και τον κόσμο που έκλαψαν για τον χαμό τους.

«Το πώς είμαι είναι σχετικό. Πώς να είσαι μετά από ένα τέτοιο συμβάν; Μετά τον Νικόλα δεν βγαίνω. Δεν θέλω, δεν μπορώ. Όσο περνάει ο καιρός γίνεται χειρότερα. Η απώλεια του παιδιού είναι ένα κομμάτι από τη σάρκα σου. Δεν ξεπερνιέται. Όποιος πει ότι ξεπερνιέται λέει ψέματα. Ο Νικόλας δεν γνώριζε πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση. Εγώ δεν ήθελα να το μάθει το παιδί μου. Όταν ήμασταν 25 μέρες στο νοσοκομείο, μία μέρα με ρωτάει: μαμά, θα πεθάνω και του είπα: δεν θα σε αφήσω να πεθάνεις! Του το είπα, αλλά δεν τήρησα τον λόγο μου. Δεν ήταν στο χέρι μου.

Από εκεί και πέρα όμως, πραγματικά, ενώ είχε βουρκώσει όταν με ρώτησε, μου απάντησε: εντάξει μαμά και δεν με ξαναρώτησε ποτέ. Δεν πιστεύω ότι το παιδί μου έχει φύγει. Εγώ πιστεύω ότι το παιδί μου είναι εδώ και είναι μαζί μου. Με πόνεσε πολύ η απώλεια του Νικόλα. Και αυτό που πονάει περισσότερο όσο περνάει ο καιρός είναι η έλλειψη».

«Το σύστημα τον είχε αδικήσει»

«Θα πει κανείς: γιατί δεν μιλάς για τον Γιάννη; Ο Γιάννης έκανε την καριέρα του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, έκανε πολύ μεγάλη καριέρα, αγαπήθηκε και λατρεύτηκε από τον κόσμο. Ήταν άνθρωπος δοτικός και βοήθησε και πολύ κόσμο.

Είχα πάει τυχαία στα μπουζούκια με τους γονείς μου, είχαμε κάνει τραπέζι σε μία οικογένεια και έτσι είχαμε γνωριστεί. Μου είχε δώσει κρυφά το τηλέφωνό του. Πήγαινα πολύ κι εγώ μαζί του, ειδικά στα ταξίδια στο εξωτερικό ήμουν πάντα μαζί του. Έχω μείνει και εφτάμηνα και εξάμηνα και τρίμηνα μαζί του στο εξωτερικό και τα παιδιά ήταν με τη μητέρα μου.

Ήταν πολύ καλός οικογενειάρχης, πολύ καλός πατέρας και πολύ καλός σύζυγος. Το σύστημα τον είχε αδικήσει. Και ο Νικόλας είχε αδικηθεί γιατί ήταν γιος του Φλωρινιώτη. Θέλω να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Μου έδειξαν πόσο αγαπούσαν τον Γιάννη και τον Νικόλα, έκλαψαν μέσα από την ψυχή τους».