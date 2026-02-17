Φλωρινιώτη: Κατέθεσε μήνυση για τον θάνατο του αδερφού της - «Δεν ζητάω εκδίκηση, αλλά δικαιοσύνη»

Η Άννα Φλωρινιώτη βρέθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων μαζί με τον δικηγόρο της για να καταθέσουν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για ιατρική αμέλεια που επέφερε τον θάνατο του αδερφού της, Νίκου Φλωρινιώτη, που έφυγε από τη ζωή στις 19 Δεκεμβρίου 2023 νικημένος από τον καρκίνο. Η οικογένεια κατηγορεί το νοσοκομείο γιατί δεν τους έδωσε τα αποτελέσματα της βιοψίας και έτσι χάθηκε πολύτιμος χρόνος.

Η τραγουδίστρια δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα»: «Δεν ήταν ιατρικό λάθος και δεν ευθύνεται κανένας γιατρός, αυτό θέλω να το πω και να το τονίσω. Είμαι εδώ για να κάνουμε μήνυση για αμέλεια. Δεν ζητώ εννοείται εκδίκηση, θέλω απόδοση δικαιοσύνης και έχω χρέος απέναντι στον αδερφό μου να αποτρέψω στο μέλλον ένα παρόμοιο τέτοιο τραγικό λάθος. Καμία οικογένεια να μην ξαναπεράσει αυτό που περάσαμε εμείς και να μην χαθεί άδικα χρόνος που θα μπορούσα να έχω τώρα τον αδερφό μου δίπλα μου. Για να αναπαυθεί η ψυχούλα του θεωρώ ότι πρέπει να το κάνω και να φανώ αντάξια δίπλα του».

«Χάθηκε πολύτιμο χρονικό διάστημα»

Ο δικηγόρος της Φλωρινιώτη, Χάρη Κατσιβαρδάς ξεκαθάρισε με τη σειρά του: «Καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός έχοντος ποινική ευθύνη για λόγους ηθικής τάξεως προς αποκατάσταση της μνήμης του τεθνεώτος, του αδελφού της κυρίας Αποστολίδη, της κυρίας Άννας, διότι επιτάσσεται να διερευνηθεί υπό ποιες συνθήκες εν τέλει κατέληξε, υπό ποία έννοια.

Δηλαδή χάθηκε πολύτιμο χρονικό διάστημα μετά την πρώτη επέμβαση η οποία έγινε, με αποτέλεσμα να μην ειδοποιηθεί ποτέ για τη βιοψία, να θεωρήσει ότι δεν τίθεται ζήτημα επείγοντος, ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και μετά ταύτα να το αφήσει στον χρόνο. Και μετά την πάροδο τριών ετών επανεμφανίστηκε, με συνέπεια πλέον να είναι αργά διότι επακολούθησαν μεταστάσεις. Αν γνωρίζαμε τη βιοψία θα μπορούσε να προληφθεί ουσιαστικά ακόμη και αυτή η εξέλιξη. Άρα επομένως θέλουμε να διενεργηθούν αυτές οι συνθήκες κατά το επίμαχο εκείνο χρονικό διάστημα».