Δανάη Παππά: «Το 2025 αφήνω πίσω τους ανθρώπους που μας πλήγωσαν εσκεμμένα»

Τον δικό της απολογισμό για την χρονιά που φεύγει έκανε η Δανάη Παππά και τον μοιράστηκε με δηλώσεις της στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Η ηθοποιός είπε συγκεκριμένα σχετικά με το τι θέλει να αφήσει πίσω της: «Το 2025 αφήνω πίσω τους ανθρώπους που μας πλήγωσαν εσκεμμένα. Συνήθως πάντα υπάρχει κάποιος άνθρωπος στη ζωή σου που δεν είναι αυτό που περίμενες και κάπως πρέπει να μην είναι εκεί πια».

Αναφέρθηκε όμως και στα Μέσα, λέγοντας πως είναι μέσα στο ''παιχνίδι΄΄ μία να εκθειάζουν κάποιον και μία να τον κρίνουν αρνητικά. «Αυτό είναι κάτι που το κάνουν τα media. Μια σε στενοχωρούν, μια σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. Είναι η δουλειά τέτοια» παραδέχθηκε.

Σε συγκεκριμένα περιστατικά που την πλήγωσαν το 2025 η Δανάη Παππά δεν θέλησε να αναφερθεί και απέφυγε να απαντήσει λέγοντας: «Ξέρουμε. Έχουν συμβεί πάρα πολλά περιστατικά τον τελευταίο καιρό. Τα αφήνουμε όλα στην άκρη και πάμε παρακάτω».