Ιωάννα Μαλέσκου: «Έχω απασχολήσει εγώ ποτέ με την προσωπική μου ζωή; Έχω δώσει ποτέ δικαίωμα;»

Η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» πέτυχε την Ιωάννα Μαλέσκου στην έξοδο του OPEN και η παρουσιάστρια θέλησε για ακόμη μία φορά να βάλει τέλος στις κακές γλώσσες που έχουν βαλθεί να τη χωρίσουν με τον σύζυγό της… «Το τι συζητάω εγώ στο σπίτι μου αφορά εμένα και την οικογένεια μου. Αλλά το εκβιαστικό, όλο αυτό που ανέφερα, είναι η πίεση που ασκείται, όχι μόνο σε μένα, γενικά. Δεν έχω κάτι να απαντήσω, αν ποτέ όμως τεθεί κάτι σαν θέμα που θα νιώσω την ανάγκη σε όλα τα επίπεδα να το μοιραστώ και να το επικοινωνήσω, θα το κάνω.

Τι συζητάμε ρε παιδιά; Θα συζητάω εγώ πώς είμαι εγώ μες στο σπίτι μου; Έχω απασχολήσει εγώ ποτέ με την προσωπική μου ζωή; Έχω δώσει ποτέ δικαίωμα; Ακόμα και για σχέσεις μου, έχω μιλήσει; Όχι. Ακόμα και τώρα με την οικογένεια μου. Δεν μιλάω γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας μου, αλλά και να είχα, είναι ωραίο και ευγενικό να βάζεις τον άλλον και να τον σταυρώνεις; Είναι ντροπή», είπε η παρουσιάστρια.

Καμία κρίση

Η Μαλέσκου δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στο τηλεοπτικό της ταίρι, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. «Δεν υπήρξε ποτέ τηλεοπτική κρίση στη σχέση μας με τον Λάμπρο, είμαστε μια χαρά. Ήρθαμε κοντά με αφορμή το καλοκαιρινό ραντεβού, το οποίο συνεχίζεται σε φθινοπωρινό».