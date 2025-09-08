Ιωάννα Μαλέσκου: Βάφτισε την κόρη της

Και το όνομα αυτής, Μαρίλια! Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Κωνσταντίνος Δανιάς βάφτισαν την κόρη τους σε στενό κύκλο, αφού παραβρέθηκαν μόνο συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του ζευγαριού. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε εκκλησάκι πλάι στη θάλασσα.

Και το όνομα αυτής, Μαρίλια! Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Κωνσταντίνος Δανιάς βάφτισαν την κόρη τους σε στενό κύκλο, αφού παραβρέθηκαν μόνο συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του ζευγαριού. pic.twitter.com/bisQwx1Bbb — Flash.gr (@flashgrofficial) September 8, 2025

Η Μαλέσκου εντυπωσίασε με την ασημί τουαλέτα της από παγιέτα, βέβαια την παράσταση έκλεψε η μικρή νεοφώτιστη που μαζί με τους γονείς της έκαναν την εμφάνισή τους -στη δεξίωση που ακολούθησε- περνώντας ανάμεσα από πυροτεχνήματα!

φωτογραφία NDP

φωτογραφία NDP

φωτογραφία NDP

Οι μεγάλοι χόρεψαν και ήπιαν τα ποτά τους, όσο οι μικροί έπαιζαν στην παιδική χαρά που είχε στηθεί ειδικά για εκείνους. Στο πάρτι είδαμε -μεταξύ άλλων- την Κατερίνα Γκαγκάκη, τον Στέλιο Κουδουνάρη, την Έλενα Χριστοπούλου, τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο και συνεργάτες της παρουσιάστριας από το OPEN. Ο συμπαρουσιαστής της, Λάμπρος Κωνσταντάρας, απουσίαζε αφού βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για γάμο φίλου του.

Η Ιωάννα Μαλέσκου σε σημείωμα που είχε βάλει στην μπομπονιέρα του κάθε καλεσμένου τους παρακαλούσε να μην δημοσιεύσουν φωτογραφικό υλικό από τη μικρή τους στα social media, κάτι που όλοι σεβάστηκαν.

φωτογραφία Instagram

Η μονάκριβή της

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ! η παρουσιάστρια είχε πει πως δεν ονειρευόταν ποτέ κάνει πολλά παιδιά. «Ήθελα να γίνω μανούλα και να δώσω όλη αυτή την αγάπη που έχω και πιθανώς δεν πήρα στον βαθμό που θα ήθελα σε όλες τις φάσεις της ζωής μου. Δεν νομίζω ότι θέλω άλλο παιδί. Αν κάποια στιγμή έρθει, καλοδεχούμενο, αλλά νομίζω ότι έχω κλείσει με το ανθρωπάκι μου. Είχα πάντα αυτή την ανάγκη που δεν μπορούσα να την ερμηνεύσω, να κάνω οικογένεια. Πρέπει όμως να έρθει στη ζωή σου το σωστό timing και ο κατάλληλος άνθρωπος εντέλει.

Συνειδητοποίησα ότι όλη αυτή η καθαρή αγάπη που παίρνω από τη μικρή με έχει κάνει τόσο γεμάτη και τόσο ήρεμη. Με το παιδί μου νιώθω ότι έχει ξεκλειδώσει αυτό το κομμάτι μου. Είμαι τόσο φροντιστική και περιποιητική μαζί της. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα νιώσω αυτή την καθαρή αγάπη που τη δίνεις και σου επιστρέφεται πολλαπλάσια».