Ιωάννα Μαλέσκου: «Όχι, δεν νομίζω ότι θέλω άλλο παιδί»

Επιτέλους επιτυχία! Μετά από ένα σερί κακοτυχίας η Ιωάννα Μαλέσκου είδε φέτος και πάλι τις τηλεοπτικές της μετοχές να ανεβαίνουν όταν συμπαρουσίασε το «Καλοκαιρινό ραντεβού» στο OPEN με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Το μαγκαζίνο μετακομίζει το φθινόπωρο στα ΣΚ του καναλιού και πλέον η παρουσιάστρια μπορεί να ατενίζει το επαγγελματικό της μέλλον με αισιοδοξία.

«Είμαι μια μαμά που είχε την ανάγκη να επιστρέψει και επέστρεψε», είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ! και ετοιμάζεται για τη βάπτιση της κόρης της σε μερικές ημέρες. «Έχουμε συμφωνήσει να είναι δύο οι νονοί. Ο ένας θα είναι ο κολλητός μου. Η βάπτιση θα γίνει εντός Αττικής όπως το είχα σκεφτεί, σε κλειστό κύκλο», ξεκαθάρισε.

Παιδί και social media

Η Μαλέσκου παραδέχτηκε πως δεν θέλει να εκθέτει την κόρη της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά να την έχει προστατευμένη. «Ναι, δεν την εκθέτω, αλλά δεν μπορώ να δείχνω ότι είμαι μόνη μου. Και μου αρέσει αυτό. Δεν έχω ανάγκη να χρησιμοποιήσω τίποτα και κανέναν, ούτε βέβαια το παιδάκι μου, για να το αξιοποιήσω επικοινωνιακά.

Σε αυτή τη φάση το κρατάω πάντα προστατευμένο από τέτοιου είδους έκθεση. Είναι η δουλειά μου που έχει μόνιμα έναν προβολέα πάνω της, και δεν εννοώ κυριολεκτικά του πλατό. Αλλά δεν είναι η ζωή μου. Δεν θέλω να υπάρχει κάτι για το οποίο να χτυπάω κάποια στιγμή το κεφάλι μου και να λέω γιατί επέτρεψα να βγει αυτό; Το όποιο σχόλιο προκύψει θέλω να ξέρω ότι δεν το έχω προκαλέσει εγώ.

Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μοιράζεται πράγματα από την προσωπική του ζωή, ταυτόχρονα δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω ζωή. Δηλαδή κάποιος που δεν με γνωρίζει προσωπικά δεν ξέρει πώς είναι η καθημερινότητά μου και δεν χρειάζεται και να ξέρει. Μοιράζομαι τόσα όσα με κάνουν να αισθάνομαι καλά. Δεν αφήνω ποτέ αιχμές για τα προσωπικά μου και πολλές φορές, όταν άλλοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν αυτά που λέω, δεν διαφωτίζω δικές μου πλευρές. Δεν θέλω να τροφοδοτώ την κλειδαρότρυπα».

φωτογραφία Instagram

«Δεν ονειρευόμουν να κάνω πολλά παιδιά»

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε επίσης πως ήθελε μεν να γίνει μαμά, δεν σκέφτεται όμως να αποκτήσει και δεύτερο παιδί. «Όχι, δεν νομίζω ότι θέλω άλλο παιδί. Αν κάποια στιγμή έρθει, καλοδεχούμενο, αλλά νομίζω ότι έχω «κλείσει» με το ανθρωπάκι μου. Είχα πάντα αυτή την ανάγκη που δεν μπορούσα να την ερμηνεύσω, να κάνω οικογένεια.

Πρέπει όμως να έρθει στη ζωή σου το σωστό timing και ο κατάλληλος άνθρωπος εντέλει. Δεν ονειρευόμουν να κάνω πολλά παιδιά, ήθελα να γίνω μανούλα και να δώσω όλη αυτή την αγάπη που έχω και πιθανώς δεν πήρα στον βαθμό που θα ήθελα σε όλες τις φάσεις της ζωής μου».