Ιωάννα Μαλέσκου: Η διφορούμενη απάντηση που πυροδότησε κι άλλο τις φήμες χωρισμού

Η Ιωάννα Μαλέσκου βρέθηκε στον καναπέ του «Happy Day» και μίλησε για τα σενάρια χωρισμού από τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά, που είδαν το φως της δημοσιότητας αμέσως μετά το πάρτι της βάπτισης της κόρης τους. «Τα σχόλια που έγιναν μετά τη βάφτιση δεν με στεναχώρησαν, αλλά δεν με άφησαν και ανεπηρέαστη, εννοώ ότι με προβλημάτισαν.

Με χαλάει όταν κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να αμαυρώσουν, να μετατοπίσουν την προσοχή και τον χαρακτήρα μιας συγκεκριμένης πολύ ιερής για μένα μέρας, όπως της ημέρας της βάπτισης και της γιορτούλας που φτιάξαμε για το παιδάκι μας, με μια διάθεση να μπουν στο αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο ζευγάρι.

«Το θεωρώ κάπως εκβιαστικό»

Η αλήθεια είναι ότι πέρα από το ότι το θεωρώ πολύ κακό, για να μην πω κάτι πιο βαρύ, είναι πολύ άσχημο όταν οι άνθρωποι προσπαθούν σώνει και ντε να σε κάνουν να απαντήσεις για κάτι -είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει- σώνει και ντε να σου βγάλουν μια απάντηση. Το θεωρώ κάπως εκβιαστικό όταν γίνεται τόσο έντονα και πιεστικά.

Εμένα στη ζωή μου η γραμμή μου, η διάθεσή μου ήταν πάντα να προστατεύω οτιδήποτε με αφορά: προσωπικά, φιλικά και επαγγελματικά. Έχω δείξει ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν μιλάει για να μιλάει. Αν θέλω κάτι να το μοιραστώ, το μοιράζομαι.

Κόκκινες γραμμές

«Δεν θα κάτσω να αναλύω τις φήμες οι οποίες βγαίνουν ενίοτε, γιατί βγαίνουν για όλους. Επειδή έχω δώσει τις κόκκινες γραμμές μου, με την έννοια ότι -ξέρω κι εγώ εκπομπή κάνω που θα αγγίξουμε πολλές φορές θέματα σχέσεων- πάντοτε η δική μου στάση είναι τόσο - όσο όταν νιώσω ότι ένας άνθρωπος δεν αγαπά να μιλάει! Είναι διαφορετικό να εκθέτεις από μόνος σου τη ζωή σου. Γιατί να πρέπει η προσωπική μας ζωή να αφορά στον κόσμο; Γιατί πρέπει σώνει και ντε να δίνουμε απαντήσεις για κάτι που δεν αφορά κανέναν, αφορά μόνο την οικογένεια του καθενός.

Το θέμα είναι η πιάτσα μας κι εκεί αναρωτιέμαι γιατί δεν υπάρχει αυτός ο σεβασμός που κάποτε υπήρχε… Αν έχω να πω κάτι για τη ζωή μου, θα το πω και όχι επειδή νιώθω ότι μου επιβάλλουν να δώσω μια απάντηση. Δεν έχω να πω κάτι. Είμαστε μια χαρά και είμαι μια χαρά, αλλά είναι μια μεγάλη πίεση που σκάει στους δικούς μου, στην οικογένεια μου. Είναι πιο σύνθετο από αυτό».