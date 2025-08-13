Ιωάννα Μαλέσκου - Λάμπρος Κωνσταντάρας: Αντίο και... ραντεβού τον Σεπτέμβριο

Αυλαία έριξε το «Καλοκαιρινό ραντεβού» μετά από περίπου έξι εβδομάδες παραμονής στον αέρα. Η πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή πέρασε τις εξετάσεις της, το δίδυμο Ιωάννα Μαλέσκου - Λάμπρος Κωνσταντάρας έδεσε και θα τους δούμε ξανά στους δέκτες μας τα Σαββατοκύριακα της ερχόμενης τηλεοπτικής σεζόν.

«Ό,τι άλλο είναι να έρθει, να έρθει για καλό»

Η Ιωάννα Μαλέσκου που δεν είχε ξανακάνει καλοκαιρινό πρόγραμμα, ούτε είχε υπάρξει με κάποιον συμπαρουσιαστή στον αέρα πήρε πρώτη τον λόγο για να αποχαιρετίσει τους τηλεθεατές. «Πέρασε σαν νεράκι αυτός ο κύκλος των καλοκαιρινών εκπομπών. Για μένα τουλάχιστον -που δεν είχα ξαναδοκιμάσει κάτι ανάλογο, ούτε τηλεοπτικά να συνυπάρξω με έναν άνθρωπο- ήταν μια πολύ μεγάλη θα έλεγα έκπληξη, μια πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Συνυπήρξαν δύο άνθρωποι σε ένα, αυτή είναι η μαγκιά και το στοίχημα, αλλά και μια πολύ όμορφη ομάδα που όλοι, είτε μπροστά, είτε πίσω από τις κάμερες καθημερινά έδιναν όλη τους την αγάπη και όλο τους το μεράκι και το πάθος για να βγει αυτό το τελικό αποτέλεσμα στον αέρα. Για μένα ήταν έκπληξη που έκανα κάτι καλοκαιρινό, δεν είχα δοκιμαστεί σε αυτή την πίστα, σε αυτόν τον στίβο και θέλω να πω ευχαριστώ σε όλη την οικογένεια του ΟΡΕΝ και σε όλους τους συνεργάτες. Ό,τι άλλο είναι να έρθει, να έρθει για καλό»

«Με την Ιωάννα ήταν μία έκπληξη»

Στη συνέχεια ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχε το δικό του αντίο να πει στο τηλεοπτικό κοινό. «Και μένα μου άρεσε πολύ. Ήταν η τρίτη φορά που έκανα καλοκαιρινό εδώ στο ΟΡΕΝ. Με την Ιωάννα ήταν μία έκπληξη, που έγινε η ιστορία όπως έγινε, που είπαμε την αλήθεια μας από την πρώτη στιγμή και δεν κρύβεται τίποτα πίσω από αυτό και θα χαρώ πολύ να συνεχιστεί. Χαίρομαι που κάτσαμε δίπλα, παρέα, μάς βγήκε σε καλό! Να ευχαριστήσω το OPEN. Έχω μια σύνδεση με αυτό το κανάλι, είμαι εδώ τέσσερις σεζόν και θα έρθει και μία πέμπτη. Σας ευχαριστούμε για όλα, ήσασταν πολύ κοντά μας και το νιώσαμε».