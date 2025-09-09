H Μαλέσκου απαντά στις φήμες περί χωρισμού: «Εδώ δεν παρεξηγώ άλλα κι άλλα που διαβάζω»

Κάποιες κινήσεις της Ιωάννας Μαλέσκου προς τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Δανιά κατά τη διάρκεια της δεξίωσης για τη βάπτιση της κόρης της ήταν αρκετές για να παρεξηγηθούν από τις κακές γλώσσες που έβγαλαν το… φτυάρι και άρχισαν το θάψιμο, ή μάλλον τη διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Εν μέσω της χαρμόσυνης είδησης έσκασαν πληροφορίες που ήθελαν τη Μαλέσκου να βρίσκεται σε διάσταση με τον σύζυγό της και πως θέλησαν να το καλύψουν ώστε το γεγονός αυτό να μην επισκιάσει τη βάπτιση της μικρής Μαρίλιας.

Η Ιωάννα Μαλέσκου απαντά με τον δικό της τρόπο στις φήμες που τη θέλουν να βρίσκεται σε διάσταση με τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Δανιά! pic.twitter.com/qiogIDzNox — Flash.gr (@flashgrofficial) September 9, 2025

«Αμήχανο και άβολο»

Η Μαλέσκου συνέχισε να μοιράζεται στιγμιότυπα από την ευχάριστη οικογενειακή της στιγμή στο Instagram και κάπου εκεί ανάμεσα ανέβασε ένα story που πέταξε τις μπηχτές της προς όλους όσοι σπέρνουν ψεύτικες ειδήσεις για τον γάμο της. «Καταλαβαίνετε ότι θα σπαμάρω για λίγες μέρες ακόμα το feed σας, με στιγμές από τη βάπτιση της μικρούλας μας. Τι όχι; Όποιος δεν μπορεί να το αντέξει, ας κάνει σίγαση, block, unfollow. Δεν παρεξηγώ.

Εδώ δεν παρεξηγώ άλλα κι άλλα που διαβάζω -που, μεταξύ μας, θα έπρεπε να είναι «αμήχανο» και «άβολο» για εκείνους/εκείνες που τα γράφουν, όχι για εμένα που τα διαβάζω. Κι όπως λέει και μια φίλη: «Κάτι δικά μου». Κι όπως λέω εγώ: «Ό,τι είναι τώρα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης…